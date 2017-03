Freysinger prié de verser sa rente aux démunis

Les Jeunesses socialistes du Valais romand (JSVR) jouent la provocation avec Oskar Freysinger. Elles viennent en effet de lancer un appel pour que le conseiller d'Etat UDC non réélu au gouvernement dimanche verse une partie ou la totalité de sa rente d'ancien élu aux Valaisans dans le besoin.

Durant la campagne, l’affiche «Maria» avait fait scandale, rappellent les JSVR dans un communiqué. L’élu UDC y voyait un grand manquement cantonal quant à l’aide fournie aux Valaisans dans le besoin. «Au cours de la dernière semaine, Oskar Freysinger a signalé le coût financier que générerait sa non élection : en effet, il toucherait une rente d’ancien conseiller d’Etat, comme le veut la loi (40% de son salaire)», expliquent les jeunes socialistes valaisans. «Nous proposons que monsieur Freysinger s’en aille avec les honneurs, et mène sa politique idéologique jusqu'au bout.»

«Le Valais d'abord»

En janvier dernier, une affiche de la campagne UDC parue dans le Nouvelliste en vue des élections cantonales avait créé un tollé en Valais. On y voyait une femme en train de pleurer sous l'explication: «Maria, mère de famille, ne peut plus payer son loyer. L'Etat paie 650'o00 francs par mois pour les loyers des migrants.» Le tout accompagné du slogan «Le Valais d'abord», et d'un bandeau montrant les trois candidats UDC au Conseil d'Etat, dont le sortant Oskar Freysinger.

Pour rappel, les Valaisans ont infligé dimanche un carton rouge à Oskar Freysinger puisque le conseiller d'Etat UDC sortant n'a pas as été réélu. Une non-réélection historique en Valais. Pour la première fois dans l'histoire moderne du canton, un conseiller d'Etat briguant un nouveau mandat n'a en effet pas retrouvé son fauteuil.

Ce revers signifie peut-être la fin de la carrière politique en Valais du politicien, selon son collègue, le conseiller national UDC Franz Ruppen. Oskar Freysinger, «déçu» de son score, n'a de son côté pas répondu aux sollicitations des médias. (nxp)