Fin des perturbations en gare de Berne

Les trains circulent à nouveau normalement à la gare de Berne depuis jeudi à la mi-journée. Après le déraillement d'un train régional à la sortie de la gare mercredi, les dégâts à la voie ont pu être réparés.

Jeudi en matinée, les pendulaires ont encore dû composer avec des retards et des suppressions. Les RegioExpress entre Berne-Bienne et Berne-Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds étaient touchés ainsi que certains S-Bahn et liaisons InterRegio. Les pendulaires semblaient toutefois faire contre mauvaise fortune bon coeur, constatait un journaliste sur place.

Train avec 90 passagers

Un train régional de la compagnie BLS a déraillé mercredi à la mi-journée au moment de quitter la gare de Berne en direction de Wankdorf. Aucun wagon ne s'est couché sur la voie et aucun des 90 passagers n'a été blessé. On ne connaît pas encore la cause de l'accident.

Le déraillement a provoqué des dégâts aux voies ferrées. Les travaux de remise en état de la ligne ont duré toute la nuit, indiquaient jeudi matin les CFF. (ats/nxp)