Évacuation par hélicoptère après une tempête

De violents orages ont provoqué des perturbations samedi soir dans plusieurs régions de Suisse, notamment dans les Grisons, au Tessin et à Engelberg (OW). Treize personnes ont même dû être évacuées par hélicoptère dans le val S-charl, près de Scuol (GR).

La police cantonale des Grisons a été informée peu avant 20h00 que des éboulements barraient la route dans cette vallée, a-t-elle indiqué dimanche. Quinze personnes étaient ainsi bloquées dans leur voiture. Treize d'entre elles, dont deux enfants, ont pu être hélitreuillées par la Rega et évacuées durant la nuit. Deux autres personnes ont dû passer la nuit dans leur voiture dans une galerie. Les personnes évacuées ont été conduites à l'hôpital de Scuol pour un contrôle, mais personne n'a été blessé.

Une cinquantaine de personnes se trouvaient encore dimanche dans cette vallée. Elles devaient être évacuées par hélicoptère dans le courant de la journée. La vallée ainsi que d'autres routes communales et chemins de randonnée de la commune de Scuol restent fermés jusqu'à nouvel avis.

Une blessée au col de la Flüela

Toujours dans les Grisons, au col de la Flüela, les fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain qui a entraîné la fermeture de la route. La passagère d'un motard a été légèrement blessée par une pierre qui l'a touchée à l'épaule. Elle a été conduite à l'hôpital. La route est restée fermée jusqu'à dimanche matin tôt.

A Susch, du côté engadinois du col, 36,7 millimètres d'eau sont tombés, a indiqué le service météorologique de la télévision publique alémanique SRF. Le trafic a aussi été perturbé par un violent orage à Bergell (GR), où 22,6 millimètres ont été mesurés. D'après les dégâts constatés, on peut toutefois supposer que les quantités de précipitations ont été localement plus importantes. La route principale à Bergell a ainsi été fermée entre samedi soir et dimanche en fin de matinée. Elle était ensevelie par de la boue sur une longueur de 100 mètres. La route du col de l'Ofen a aussi été recouverte à plusieurs endroits. A Domleschg, plusieurs chemins ont été fermés en raison d'une chute de rochers.

Campement évacué

La station d'Engelberg (OW) a aussi subi un violent orage. De jeunes campeurs schwyzois ont dû démonter leurs tentes dans l'urgence, sous la menace d'un ruisseau gonflé par les pluies qui charriait toutes sortes de gravats. Les enfants n'ont pas été en danger et personne n'a été blessé.

Après avoir décampé, ils ont trouvé refuge dans une ferme voisine. Prévenus entretemps par les responsables du camp, leurs parents ont pu venir les récupérer samedi soir encore, a indiqué dimanche l'état-major de crise de la commune. Le violent orage qui s'est abattu sur Engelberg samedi soir a fait comme autre victime Winnetou, la pièce de théâtre qui se joue en plein air cet été dans la station. Dans un souci de sécurité du public et parce que la scène, naturelle, n'était plus praticable, les organisateurs n'ont pas eu d'autre choix que de l'annuler.

C'est également parce qu'il n'était plus praticable que le parcours de golf, en partie inondé et recouvert d'éboulis, a été fermé préventivement. L'état-major de crise d'Engelberg ne précise pas jusqu'à quand, ni le montant des dommages. Dans le reste de la Suisse centrale, il n'a en revanche presque pas plu, a indiqué Felix Blumer, du service météorologique de la télévision publique alémanique SRF. Concernant l'orage d'Engelberg, il s'agissait d'une cellule orageuse extrêmement locale, en marge de la commune, à tel point que la station de mesure sise à Engelberg même n'a enregistré que de faibles quantités de pluie.

Match de football interrompu

Le Tessin a aussi été copieusement arrosé. Selon les données de SRF Meteo, il est tombé à Lugano 34 millimètres de pluie en très peu de temps. C'en était trop pour la pelouse du Cornaredo: le match de football de Super League entre Lugano et St-Gall a dû être interrompu. De fortes précipitations ont aussi été enregistrées au sud du canton, avec notamment 27,5 millimètres à Stabio, près de Chiasso. (ats/nxp)