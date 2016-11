Evacuation d'un train dans un tunnel

Un train des CFF est tombé en panne jeudi matin dans le tunnel du Zimmerberg, entre Zurich et Thalwil (ZH). Les quelque 450 passagers ont été évacués avec un autre train.

L'Interregio avait quitté Zurich à 8h04 et circulait en direction de Lucerne. Il est tombé en panne quelques minutes plus tard, au fond du tunnel, en raison d'un problème technique de la locomotive, a indiqué un porte-parole des CFF.

Les passagers ont été priés d'évacuer le train au milieu du tunnel et de monter dans un autre train, qui a ensuite poursuivi sa course en direction de Thalwil et Lucerne. L'évacuation était terminée à 10h, a précisé le porte-parole. Elle s'est déroulée sans incident.

Le train en panne a dû ensuite être remorqué hors du tunnel. Les trains entre Zurich et Thalwil ont emprunté la ligne qui longe le lac, ce qui a entraîné des retards d'environ dix minutes. Le dérangement est désormais levé, ont indiqué les CFF. (ats/nxp)