Encore une nuit tropicale en Suisse

Après les températures records enregistrées jeudi en Suisse romande, la nuit a été tropicale en plusieurs endroits. Le mercure n'est pas descendu en dessous des 20 degrés.

La température la plus élevée durant la nuit (23,5°C) a été enregistrée à la station de Locarno-Monti (TI), a indiqué Meteonews vendredi. C'est à peine plus qu'à Lugano (TI), Neuchâtel et Vevey (VD) où le thermomètre affichait 23°C. Rorschach (SG) complète le podium avec 22,9°C.

Selon Meteonews, le phénomène est dû à des champs nuageux étendus. Pendant la nuit, ils ont empêché le rayonnement terrestre de s'échapper directement dans l'atmosphère, favorisant le maintien de la chaleur journalière. Dans ces conditions, le mercure n'est pas descendu en dessous des 20°C dans plusieurs endroits à travers tout le pays. (ats/nxp)