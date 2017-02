EconomiSuisse: pas de prospérité sans consensus politique

Bernard Rüeger, patron de PME à Crissier et membre du comité d’EconomieSuisse, reste optimiste. Il appelle les partis à renouer avec l’esprit de consensus.

Pensez-vous que la réforme de la fiscalité des entreprises était trop compliquée pour être vendable aux citoyens?

On est le seul pays du monde qui vote sur une telle réforme! Partout ailleurs, le gouvernement décide. Cela nous force à un énorme travail pédagogique. Il est d’autant plus difficile de convaincre que les enjeux fiscaux varient d’un canton à l’autre. Les besoins ne sont pas identiques sur l’arc lémanique, à Nidwald ou à Bâle, car les tissus économiques régionaux sont très divers. Sur un plan plus émotionnel, le message fort à communiquer est le suivant: on ne conservera notre prospérité que si on se sent tous concernés. Or la volonté partagée de trouver des solutions mesurées et acceptables par le plus grand monde a beaucoup faibli, c’est inquiétant.

Ce qui était bon pour l’économie a longtemps été perçu comme bon pour la population. Mais ce lien semble rompu. Le peuple ne craint plus de désavouer l’économie. Avant le veto à la RIE III, il y a eu le vote contre le libre recrutement de la main-d’œuvre étrangère et celui contre les salaires des managers. Le malaise est profond, non?

Le monde a changé et très vite. Beaucoup de repères se sont effacés. La Chine défend le libre-échange, les Etats-Unis le protectionnisme: c’est comme si on inversait le pôle Nord et le pôle Sud! C’est déstabilisant. En Suisse, je m’inquiète de ce que la grande confiance longtemps placée par la population dans le Conseil fédéral semble envolée. Il y a une crise de leadership politique. Le Conseil fédéral est assez effacé. Et comme ailleurs, nos partis se sont radicalisés dans le sens du populisme. L’UDC avec Christoph Blocher, le PS avec Christian Levrat. Cela ajoute de la méfiance, même si le peuple suisse reste sage quand il dit non au salaire minimum, au revenu inconditionnel ou aux six semaines de vacances. Il y a des signaux contradictoires difficiles à interpréter pour l’économie, qui doit travailler avec toutes les forces politiques du pays.

La Suisse n’est-elle plus un paradis pour l’économie?

La Suisse reste privilégiée. Nous sommes les plus chers du monde et nous devons compenser par d’autres atouts: la stabilité, la prévisibilité, l’innovation et une fiscalité favorable au business. Le retour au consensus politique est la condition sine qua non pour préserver notre prospérité. Le Canton de Vaud donne un bel exemple duquel le pays peut apprendre. Pascal Broulis et Pierre-Yves Maillard sont des hommes d’Etat qui démontrent que la droite et la gauche peuvent s’entendre dans l’intérêt de la collectivité.

Et si le peuple avait raison? N’a-t-on pas peint le diable sur la muraille?

Non. La Suisse appartient au monde global qui impose des règles à tous. Tout est interconnecté. Le secret bancaire paraissait immuable, mais il a littéralement explosé. La Suisse sera sous une pression d’enfer si elle refuse les nouvelles règles fiscales internationales. Elle ne pourra pas résister.

Il y a une résilience suisse qui étonne. On finit toujours par bricoler une solution qui tient la route, non?

Je ne dirais pas qu’on bricole des solutions… Mais c’est vrai, je suis optimiste. On peut améliorer ce paquet. Des patrons m’ont d’ailleurs confié qu’ils voteraient contre pour pousser la Confédération à revoir sa copie en mieux.

Quel est le chemin à suivre?

La priorité, c’est alléger le paquet et rendre notre fiscalité OCDE-compatible. On a besoin d’une harmonisation minimale de la fiscalité faite aux sociétés étrangères et aux sociétés suisses. Il faut donner un peu d’oxygène aux PME et ne pas assommer les multinationales. Evitons d’ajouter des niches fiscales inspirées des pratiques répertoriées un peu partout à l’étranger. C’est déraisonnable, ça déséquilibre la réforme et ça multiplie les oppositions.

