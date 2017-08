Echange de plaintes pénales sur fond de porcs maltraités

Les images sont assez sordides: des porcs qui se pressent dans un hangar sombre, qui lèchent et qui mordillent la queue et l'arrière-train ensanglanté d'un congénère. «La vidéo a été tournée samedi, dimanche et lundi soir, à La Praz, dans une porcherie de la famille Annen (ndlr.: l'un des plus grands producteurs du canton de Vaud)», indique Kate Amiguet. La fondatrice et directrice de la fondation MART (Mouvement pour les animaux et le respect de la terre) s'indigne que le dimanche soir, au moment même où elle était embusquée à La Praz, la RTS diffusait un reportage dans les porcheries Annen dans l'émission «Mise au point»: tonalité tout est rentré dans l'ordre.

«Le vétérinaire cantonal doit prendre ses responsabilités et effectuer des contrôles inopinés et ne plus annoncer ses visites deux jours à l'avance», exige Kate Amiguet. Et de militer en faveur de sanctions beaucoup plus sévères, allant jusqu'à l'interdiction de détenir des animaux à l'encontre des éleveurs multirécidivistes.

Plainte pour diffamation

Joint au téléphone, l'éleveur Willy Annen n'a pas vu la vidéo. «J'ai appris mardi qu'elle venait de passer au Service vétérinaire cantonal pour porter plainte. Des inspecteurs sont passés à La Chaux et ont constaté que tout était en ordre.» Très énervé, Willy Annen indique qu'il va à son tour déposer plainte pour diffamation et violation du domaine privé. L'éleveur conteste que la vidéo ait pu être tournée dans une de ses exploitations. «C'est impossible. Il doit s'agir d'images anciennes. Cette dame trompe son monde. Ça doit cesser. Il faut nous laisser travailler.»

Ces dernières années, la fondation MART et sa directrice ont diffusé à plusieurs reprises des vidéos d'animaux maltraités afin de dénoncer les élevages industriels et la consommation de viande en général. (TDG)