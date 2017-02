Du pain bénit pour les anti-RIE III

Face-à-face Comme on l’a vu ces dernières semaines, l’objet de la votation du 12 février concernant la fiscalité des entreprises fait couler beaucoup d’encre. Deux opinions s’ajoutent aujourd’hui à ce flot, celle d’un banquier et celle, plus inattendue, d’un défenseur des locataires. Plus...

Par Patrick Odier et Carlo Sommaruga 09.02.2017