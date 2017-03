Du cannabis circule au Parlement tessinois

Une organisation qui s'engage pour la légalisation du cannabis a distribué lundi gratuitement des sachets contenant cette substance aux députés au Grand Conseil tessinois. La police municipale de Bellinzone a rapidement fait cesser cette action.

L'activiste n'a été ni arrêté ni puni, a indiqué mardi un porte-parole de la police cantonale. Il confirmait une information de la télévision publique RSI. Le cannabis distribué après la séance du Grand Conseil a toutefois été confisqué et transmis à un laboratoire d'analyse.

L'activiste avait préparé pour chaque député un gramme de cannabis «biologique et non toxique» dans un sachet en plastique agrafé à un texte dans lequel il faisait de la publicité pour la légalisation. Selon l'auteur, le crime organisé est favorisé au Tessin et dans le reste de la Suisse parce que le cannabis ne peut être acheté qu'illégalement.

Avant sa visite surprise au Parlement tessinois, l'activiste avait pris ses précautions pour ne pas risquer d'être puni pénalement comme «dealer»: la drogue distribuée avait un taux de tétrahydrocannabinol (THC) - la substance psychoactive du cannabis - inférieur à 1% et n'était donc pas illégale, a-t-il précisé. (ats/nxp)