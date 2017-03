Doris Leuthard défend la stratégie énergétique

Les Suisses vont-ils approuver la révision de la loi sur l'énergie concoctée par le Conseil fédéral? Verdict dans les urnes le 21 mai. Et pour les convaincre, la présidente de la Confédération Doris Leuthard a lancé mardi la campagne en faveur du projet.

Cette révision, baptisée aussi «Stratégie énergétique 2050», vise à réduire la consommation d’énergie, à améliorer l’efficacité énergétique et à promouvoir les énergies renouvelables à 11'400 gigawatt d'ici 2035. La construction de nouvelles centrales nucléaires sera en outre interdite. La loi permettra à la Suisse de diminuer la dépendance à l’égard des importations d’énergies fossiles et de promouvoir les énergies renouvelables indigènes. L’argent sera ainsi investi en Suisse et non à l’étranger, a affirmé la ministre devant la presse à Berne.

La Suisse renforcée

L’objet soumis à votation renforcera la Suisse, a souligné Doris Leuthard. Grâce aux incitations prévues pour diminuer la consommation d’énergie et l’importation des combustibles fossiles comme le pétrole, notre dépendance à l’égard de l’étranger pourra être réduite et le climat préservé, a-t-elle avancé.

La promotion des énergies renouvelables indigènes favorise en outre l’innovation, génère des investissements et crée des emplois en Suisse, selon elle. «Notre pays est ainsi bien équipé pour l’avenir. Beaucoup de communes, de cantons et d’entreprises ont déjà fait un pas dans cette direction et profitent des opportunités qui s’offrent à eux».

Plusieurs volets

La loi sur l'énergie contient plusieurs plans d'attaque. Un premier volet concerne les économies et une meilleure efficacité énergétique en ce qui concerne les bâtiments, les transports et les appareils électriques. Pour cette raison, le programme Bâtiments, en place depuis 2010 et arrivant à échéance fin 2019, sera reconduit. Les propriétaires procédant à un assainissement énergétique pourront donc toujours demander une contribution financière. Les possibilités de déduction fiscale seront en outre étendues.

Autre volet: la promotion des énergies renouvelables. Le système de rétribution de l’injection d’électricité sera reconduit. Il rétribue le courant injecté dans le réseau par les producteurs d’électricité issue des énergies renouvelables. Avec la révision de la loi, l’optimisation du système va se poursuivre.

40 francs de plus par ménage

Les consommateurs vont aussi passer à la caisse. Berne percevra un supplément sur le réseau électrique. Celui-ci passera de 1,5 à 2,3 centimes par kilowattheure, ce qui générera des recettes supplémentaires de l’ordre de 480 millions de francs par an. Un quart de l’augmentation, soit 120 millions de francs, bénéficiera aux grandes installations hydroélectriques existantes. Cette augmentation coûtera quelque 40 francs de plus par année pour un ménage de quatre personnes.

Enfin, avec la révision, la Suisse va sortir peu à peu du nucléaire. Les centrales existantes peuvent rester en service aussi longtemps que leur sécurité est garantie. En revanche, la construction de nouvelles centrales sera interdite. L’accident de Fukushima, le renforcement des exigences de sécurité qu’il a entraîné et les répercussions provoquées sur les coûts ont été des facteurs déterminants., a rappelé la ministre.

Pour rappel, 4 associations économiques ont présenté leurs arguments contre cette stratégie. Selon elles, sa mise en oeuvre est trop floue et coûterait trop cher aux entreprises. En outre, l'approvisionnement en électricité de la Suisse pourrait ne pas être assuré à l'horizon 2030. Et la stratégie ne dit pas clairement comment parvenir à réduire la consommation d'électricité. (nxp)