Doris Leuthard: «L'affiche a dépassé les limites»

La banderole montrant le président turc Erdogan un pistolet sur la tempe lors d'une manifestation à Berne continue de faire parler d'elle. En effet, pour la première fois depuis la polémique, la présidente de la Confédération, Doris Leuthard, s'exprime sur le sujet. Dans une interview donné à l'Aargauer Zeitung, l'Argovienne estime que l'affiche a «clairement dépassé les limites».

L'incitation à la violence n'est pas autorisée en Suisse, rappelle la ministre. «Je ne sais pas pourquoi les organisateurs ne sont pas intervenus eux-mêmes», s'étonne-t-elle. Selon elle, la police aurait dû agir. «D'habitude, elle intervient sur ce genre d'affiches. Mais peut-être que les agents l'ont vu trop tard ou ne l'ont pas vue», dit-elle.

Doris Leuthard revient également sur les propos fâchés suite à cette affaire du président turc Erdogan qui s'était exclamé par un «honte à vous» en parlant de la Suisse. Elle explique au journal argovien pourquoi personne n'a réagi jusqu'ici au gouvernement. «La Suisse a pour habitude de discuter de ce genre de thèmes dans des entretiens bilatéraux, pas via les gros titres dans les médias», souligne-t-elle.

«La Suisse ne doit pas être instrumentalisée»

La présidente de la Confédération ne voit pas non plus pourquoi il faudrait restreindre la liberté d'expression des dirigeants étrangers. Elle rappelle que les conseillers fédéraux peuvent aussi exprimer librement leur opinion à l'étranger. «Si on voulait m'interdire de parler, cela me poserait un problème», dit-elle. Mais la Suisse ne doit pas être instrumentalisée, précise-t-elle.

Les électeurs turcs en Suisse craignent de voter sur le référendum qui prévoit un renforcement des pouvoirs du président Erdogan en raison de soupçons d'espionnage, souligne l'Aargauer Zeitung. Pour rappel, la justice suisse a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête sur des actes d'espionnage qui auraient été commis contre la communauté turque en Suisse par un service de renseignements. Mais Doris Leuthard se veut rassurante: «Vous pouvez vous sentir en sécurité en Suisse», leur dit-elle. Et d'indiquer: si cet espionnage est avéré, «il est inacceptable. Mais attendons de voir ce que l'enquête va révéler et nous mettrons les points sur les i ensuite.»

Quant à la convocation de l'ambassadeur suisse en Turquie par Ankara suite à l'affaire de l'affiche, elle ne s'en fait pas trop. Selon elle, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, estime-t-elle. Mais cela ne va pas l'inciter à en faire autant de son côté. «La Suisse se sent bien avec ses valeurs, dit-elle. Elle a une bonne réputation et du poids au niveau international. Car nous appliquons la primauté du droit et privilégions la démocratie par-dessus tout.» (nxp)