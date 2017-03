Didier Burkhalter défend la liberté d'expression

Le ministre attendu en France dimanche

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu est attendu dimanche en France à Metz (nord-est) après avoir été empêché samedi de se rendre aux Pays-Bas, créant une crise diplomatique entre Ankara et La Haye, ont indiqué les autorités locales.



La venue du ministre turc «est confirmée», a indiqué Alain Carton, secrétaire général de la préfecture de Moselle, qui représente l'Etat français localement.



Mevlut Cavusoglu est attendu à Metz «en début d'après-midi». «Une salle du centre des congrès est louée par une association turque locale», l'Union des démocrates turcs européens section Lorraine (UETD), a-t-on précisé.



Le déplacement du ministre turc en France a été «accepté par le ministère des Affaires étrangères» a déclaré M. Carton, en rappelant que «la préfecture est chargée de la sécurité de la manifestation et des abords et du fait qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public, ce qui a priori ne sera pas le cas».