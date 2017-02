Deux grenades retrouvées dans des combles

Deux grenades allemandes de la Seconde Guerre mondiale ont été découvertes mercredi par hasard dans les combles d'un immeuble à Berne. La police puis l'armée sont intervenues, faisant évacuer une rue près de la gare de Tiefenau, en périphérie de la ville.

Les habitants, dont le nombre n'a pas été précisé, ont dû rester éloignés jusqu'à ce que les munitions soient en route pour la Place d'armes de Thoune (BE), en début de soirée, a indiqué la police cantonale confirmant une information de 20 Minuten. Elles devaient y être explosées par des spécialistes de l'armée.

Transport sous haute sécurité

Appelés sur place à 11h30 par le concierge de l'immeuble, les policiers ont aussitôt bouclé le périmètre et réquisitionné les renforts de l'armée. Les militaires ont examiné et identifié les ratés. Il s'agit de grenades allemandes de la 2e Guerre mondiale, l'une est une munition pour lance-grenades de 5 cm, et l'autre, une grenade 38 à charge creuse de 7,5 cm.

Il est apparu qu'un des deux ratés était encore dans son état original. Les experts avaient en revanche des doutes sur le bon fonctionnement de la seconde, a précisé à l'ats Daniel Reist, porte-parole de l'armée suisse. La munition a été transportée sous haute sécurité à la Place d'armes de Thoune. L'ensemble de l'opération devait être terminé vers 21 heures, a ajouté Daniel Reist. (ats/nxp)