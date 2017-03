Deux expos pour 100 ans de promotion du tourisme en Suisse

Le secteur hôtelier a beau faire la grimace et les nuitées poursuivre leur recul sous la pression du franc fort, un anniversaire ça se fête! Suisse Tourisme souffle cette année 100 bougies de promotion touristique. L’occasion rêvée pour l’organisation de se remémorer les grands chapitres de son histoire. La fête a lieu au musée. Dès vendredi, l’exposition «Partez en vacances!» au Musée du design de Zurich, propose de (re)découvrir les campagnes qui ont marqué le marketing touristique national. A voir: une sélection de 200 affiches, mais aussi de guides, de photos, de brochures et de films publicitaires. Un ensemble qui a contribué à façonner l’image de havre de paix alpin que l’on se fait de notre pays à l’étranger. Une image que questionne aussi une seconde exposition mise sur pied dans le cadre du centenaire, collaboration entre la Fondation Suisse pour la Photographie de Winterthour et le Musée de l’Elysée, à Lausanne.

Mais revenons au commencement. A l’origine de la promotion touristique helvétique, la conviction d’un homme, l’hôtelier et conseiller national valaisan Alexander Seiler, selon laquelle le secteur touristique doit unir ses forces s’il entend mieux attirer le visiteur. Une motion est déposée au Parlement fédéral en 1911. Six ans plus tard, l’Office national suisse du tourisme (ONST) voit le jour – il devient Suisse Tourisme en 1995.

Sa mission: développer et faire connaître la marque «Suisse» dans le monde. Le tourisme n’est alors pas seul à devoir en profiter. Créée pendant la Première Guerre mondiale, l’institution a aussi une fonction politique. «Le message délivré devait véhiculer l’image d’une nation ouverte au monde et sympathique», rappelle l’historienne Esther Hürlimann, qui a participé à la rédaction d’un magazine spécial pour les 100 ans de Suisse Tourisme.

La première campagne d’affichage est lancée en 1920 et montre la nature suisse dans toute sa splendeur. Un argument de vente quasi constant tout au long de l’histoire de la promotion touristique. «Si les styles ont changé au cours des années, le fond est essentiellement resté le même. Le paysage fait figure de principal atout. On montre le paradis», commente Bettina Richter, curatrice de l’exposition au Musée du design.

Parmi les créations qui ont marqué leur époque, la première campagne pour le tourisme automobile en 1935 jouira d’un écho retentissant. Dans En route pour la Suisse, le photomontage d’Herbert Matter montre une route enneigée serpentant en direction des sommets. Un choix audacieux et une esthétique moderne, alors que le trafic motorisé individuel suscitait la grogne d’une partie de la population et que des stations de montagne s’y opposaient.

Une autre évolution transparaît à travers les visuels de l’ONST. Sur les premières affiches, on ne trouve guère trace du touriste lui-même. «On voit surtout les personnes qui habitent et travaillent dans le monde représenté, ou alors parfois des touristes bourgeois qui regardent le paysage. A cette époque il s’agit d’un tourisme contemplatif. Ce n’est qu’à partir des années 1930 que le touriste devient acteur. L’homme est représenté en conquérant de la nature. Les activités sportives deviennent un argument publicitaire», explique Bettina Richter.

Invitation au repos

Conscient depuis le début que ce n’est pas sur les prix qu’il peut faire la différence, le tourisme helvétique s’inscrit à contre-courant du tourisme de masse, qui se développe rapidement dès 1945. «La Suisse s’est positionnée très tôt comme une destination de qualité pour tourisme individuel», détaille Esther Hürlimann. Dans les années 1960, les slogans invitent au repos dans un cadre rural, en contraste avec les offres avantageuses du tourisme de masse qui fleurissaient ailleurs.

Pendant plusieurs décennies, le support principal de la promotion touristique sera l’affiche, puis la photo et les vidéos publicitaires. Dans les années 1990, la Confédération fait de Suisse Tourisme une organisation classique de marketing. Jusque-là relégués au second plan, le développement de produits et la promotion d’offres sont mis en avant. Un développement facilité par la digitalisation des moyens de communication et la possibilité de réserver des voyages en ligne.

Les avancées technologiques continuent d’influencer le marketing touristique. «Ce dernier n’est plus le seul fait des institutions, remarque Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme. Les touristes eux-mêmes contribuent à faire la promotion du pays en postant des images sur les réseaux sociaux.»

Cinq regards d’ailleurs braqués sur la Suisse d’aujourd’hui

Cimes spectaculaires, lacs étincelants, prairies verdoyantes: les images touristiques mettent l’accent sur la beauté des paysages helvétiques. La Fondation Suisse pour la Photographie de Winterthour et le Musée de l’Elysée de Lausanne interrogent ces clichés qui ont façonné l’identité nationale, mais qui ont aussi «rigidifié son répertoire iconographique». Carte blanche a été donnée à 5 photographes renommés originaires de pays différents. Lâchés dans la nature suisse, qu’ont-ils choisi de capturer? A quelques exceptions près, ces récits de voyage ne pourraient guère servir une campagne classique, même si lacs et montagnes ne sont jamais loin. L’artiste chinois Zhang Xiao a cheminé le long du Rhin, produisant un travail énigmatique. La Mexicaine Alinka Echeverría s’est intéressée aux jeunes Suisses de tous horizons. Le Britannique Simon Roberts a immortalisé les foules s’animant au cœur des sites les plus photographiés du pays. «La pluralité des regards montre une Suisse plus complexe que celle des campagnes promotionnelles», commente Peter Pfrunder. Selon le directeur de la Fondation Suisse pour la Photographie de Winterthour, l’exposition rencontre un grand intérêt. «Car, en Suisse, on se demande souvent comment les autres nous perçoivent, ça fait partie de notre identité.»

Cela pose la question: la Suisse touristique doit-elle moderniser son message? «Ici, comme à l’étranger, on ne peut pas s’affranchir de l’image de pays de montagnes, répond Véronique Kanel, de Suisse Tourisme. C’est un symbole de notre marque et l’un de nos principaux atouts. A nous de renouveler sa représentation pour séduire de nouvelles générations.» G.S.

«Etrangement familier: regards sur la Suisse». Jusqu’au 7 mai à la Fondation Suisse pour la Photographie, Winterthour www.fotostiftung.ch

Du 24 octobre 2017 au 7 janvier 2018 au Musée de l’Elysée www.elysee.ch

(TDG)