Des toiles de prisonniers dévoilées au public

Le public peut découvrir pour la première fois des dessins et des peintures réalisés dans des prisons de Suisse au Musée et archives du mouvement international dans la capitale suisse. L'exposition a pu voir le jour grâce à l'association «Art en prison» récemment créée.

Intitulée «Art en prison 2017», cette exposition présente quelque 25 tableaux, dessins et sculptures réalisés par des détenus exécutant leur peine dans les pénitenciers de Lenzburg (AG) et de Saxerriet (SG). Le musée ne disposait plus d'espace pour accueillir des oeuvres provenant d'autres établissements.

Stimuler la création en prison

La présidente de l'association «Art en prison» Marlise Pfander a souligné mercredi l'importance de stimuler la création artistique dans les prisons suisses. Pour l'ancienne directrice de la prison régionale de Berne, des personnes enfermées 23 heures par jour doivent pouvoir s'exprimer.

L'association «Art en prison» n'entend pas seulement mettre sur pied des expositions. Elle veut aussi récompenser les meilleures oeuvres. L'événement inauguré mercredi côtoie l'exposition temporaire «L'Armée du Salut en prison» qui présente la persécution des premiers salutistes qui connurent les geôles helvétiques. (ats/nxp)