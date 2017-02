Des jours-amendes pour des gradés pas très réglo

Plusieurs années d’instruction militaire. Une dizaine de classeurs fédéraux de documents. Et une semaine de procès en décembre dernier devant le Tribunal militaire 2, installé pour l’occasion à l’Hôtel de Ville d’Yverdon-les-Bains. L’affaire impliquant cinq gradés, accusés d’avoir floué l’armée en détournant à leur profit du matériel militaire, des munitions et des infrastructures, réunissait tous les ingrédients d’un scandale majeur.

Vendredi, à l’heure du jugement, les choses se sont passablement dégonflées. Le Tribunal militaire n’a retenu qu’une petite partie des délits présumés: il reconnaît pour l’essentiel le faux dans les documents de service et l’inobservation des prescriptions de service. En revanche, les juges ont écarté les accusations les plus graves: les prévenus n’ont pas exercé d’escroquerie par métier ni d’abus de confiance aggravé. Cela n’a pas empêché le président du tribunal de passer un gros savon aux accusés, à qui il a reproché leur mauvaise gestion des munitions.

Les cinq hommes ont écouté au garde-à-vous la lecture du jugement. Le principal accusé, le lieutenant-colonel B., un expert de réputation internationale dans le domaine du tir, et présenté comme le cerveau de l’affaire, écope de 120 jours-amendes à 200 francs avec sursis, plus une amende immédiate de 2000 francs.

Trois des autres accusés sont condamnés à des peines allant de 30 à 60 jours-amendes, également avec sursis. Quant au dernier accusé, un lieutenant-colonel d’état-major, il est acquitté. La Cour a considéré qu’on ne pouvait pas le rendre directement responsable de la surveillance de la munition, une surveillance par ailleurs quasi inexistante.

Recette conséquente

Les faits incriminés se sont déroulés de janvier 2008 et l’automne 2013. Le quintette met sur pied, via une organisation privée, des cours de tir dans les stands de la Montagne de Lussy (FR) et de l’Hongrin (VD). L’enseignement ainsi que le prêt d’armes et l’utilisation des infrastructures sont facturés aux participants, sans qu’une partie de l’argent ne soit rétrocédée à Armasuisse. Ces activités auraient généré près de 800 000 francs de recettes.

Mais le tribunal relativise la gravité des faits. Il reconnaît le savoir-faire exceptionnel et la «totale dévotion à sa mission» du lieutenant-colonel B. L’instruction de tir est «l’œuvre de sa vie», ainsi que l’homme l’avait longuement expliqué lors de l’ouverture du procès. La Cour admet également le fait qu’aucun secret n’entourait l’organisation des cours de tir. «Il n’y a pas eu d’astuce», assure le président du tribunal, qui pointe du doigt le caractère lacunaire des contrôles d’Armasuisse. Mais, en regard du chaos administratif qui a prévalu à la gestion des munitions de tir, une sanction disciplinaire serait insuffisante. «Aucun militaire n’est au-dessus des règles. Ces pratiques n’auraient jamais été admises dans un service de milice», assène le président, qui se dit choqué par les libertés prises avec les règles et les procédures.

Appel annoncé

L’affaire n’en restera pas là. Me Robert Assaël, avocat d’un des condamnés, a déjà annoncé son intention de faire appel. Les autres défenseurs attendent les motivations écrites pour se prononcer. «Je salue le fait que ces accusations disproportionnées et infamantes aient été réduites à néant», a commenté Me Jacques Piller, avocat de l’accusé principal. Quant aux auditeurs de l’armée, ils se disent satisfaits de la reconnaissance de culpabilité de quatre des cinq accusés. Mais sont déçus par les infractions retenues. Là aussi, un appel n’est pas exclu.

«Je salue le fait que ces accusations disproportionnées et infamantes aient été réduites à néant»

Enfin, les parties n’ont pas connaissance d’un rapport de 2014 de la politique militaire, faisant état d’échanges d’armes non déclarées entre particuliers. Un rapport présenté jeudi soir par la SSR. Selon le chargé de communication de la justice militaire, le dossier a été transmis aux autorités civiles de plusieurs cantons romands. (TDG)