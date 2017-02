Délocalisation du Musée d'histoire naturelle

Le Musée d'histoire naturelle de Fribourg aura un nouvel écrin, probablement en 2023 ou 2024. Il sera transféré sur le site de l'ancien Arsenal. Un concours d'architecture sera lancé ce printemps.

Le Conseil d'Etat soumettra ensuite au Grand Conseil un crédit d'étude, a-t-il annoncé lundi. Il concrétise ainsi un projet qui existait depuis des années, mais qui avait été retardé notamment pour des raisons budgétaires.

La situation actuelle n'est plus tenable: structures d'accueil indignes d'une institution culturelle publique, accès difficile pour les personnes handicapées, et locaux techniques vétustes, détaille le gouvernement cantonal.

Le bâtiment de l'ancien arsenal - classé monument historique - peut accueillir une partie du musée, et il sera complété par une nouvelle construction. La préparation et la réalisation des différentes étapes de construction dureront au moins cinq ans.

Fleuron fribourgeois

Le Musée d'histoire naturelle est un centre important pour la formation des jeunes et pour la sensibilisation du public au patrimoine naturel et à l'environnement, souligne le Conseil d'Etat. Et c'est «un joyau très cher aux Fribourgeois».

C'est le musée le plus fréquenté du canton de Fribourg, avec 63'000 visiteurs par année en moyenne. Il compte 22 collaborateurs réguliers. Grâce à son suivi de la cigogne Max, l'institution s'est fait connaître au-delà des frontières cantonales. (ats/nxp)