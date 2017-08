Découverte de restes humains à Saas-Grund

Décidément, la montagne n'en finit plus de recracher ses victimes. Après la découverte d'un couple de Savièse momifié dans le glacier des Diablerets et des victimes d'un crash d'avion retrouvés dans le massif du Mont-Blanc le 28 juillet, voilà que de nouveaux restes humains viennent de réapparaître.

En effet, deux alpinistes qui effectuaient le 25 juillet dernier l'ascension du Lagginhorn, près de Saas-Grund, ont découvert une main et deux chaussures sur le Hohlaublgetscher. à 3500 mètres, annonce la police cantonale valaisanne mercredi. Mais en raison du mauvais temps, aucune intervention n'a pu être possible le jour même. Le lendemain, la colonne de secours engagée a pu dégager les restes emprisonnés dans la glace et les a acheminés à l'Institut de médecine légale de Berne pour identification.

Selon la police, il s'agit d'un ressortissant allemand né en 1943 qui a disparu le 11 août 1987 alors qu'il effectuait une randonnée.

