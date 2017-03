De l'eau au moulin pour le projet de gare souterraine

Le déraillement d'un Eurocity mercredi à Lucerne et le blocage de la gare qui s'est ensuivi amènent de l'eau au moulin des partisans du projet de gare souterraine. La situation montre à quel point la dernière grande gare cul-de-sac de Suisse est dépassée, souligne le gouvernement lucernois vendredi.

Une gare et deux tunnels

Le projet, développé après le feu vert du peuple en 2009, prévoit une gare souterraine traversante et deux tunnels - l'un passant sous la commune d'Ebikon (LU) et sous la vieille ville, l'autre sous les quartiers de la rive gauche de la Reuss et du lac. Son coût est estimé à 2,4 milliards de francs.

Le conseiller national Andrea Gmür (PDC/LU) et le conseiller aux Etats Damian Müller (PLR/LU) ont également saisi l'occasion de soutenir une nouvelle fois la gare souterraine sur Twitter. La balle est actuellement dans le camp de la Confédération dans le cadre du plan de financement et d'élargissement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF).

Les jeux ne sont pas faits: Luzern braucht dringend den Durchgangsbahnhof @sbbnews! https://t.co/onhhwtxUEN — Andrea Gmür (@AGmur) March 22, 2017

Autres endroits critiques

Contacté par l'ats, l'Office fédéral des transport estime que le goulot d'étranglement de la gare de Lucerne et les risques qui y sont liés étaient connus depuis longtemps. Il souligne aussi qu'il existe plusieurs endroits critiques en Suisse où un blocage aurait de lourdes conséquences, comme Genève, Winterthour ou Olten.

Depuis mercredi, la gare de Lucerne est coupée du trafic ferroviaire, sauf pour les trains de la Zentralbahn qui relient Engelberg (OW) et Interlaken (BE) et utilisent des voies spéciales plus étroites. Cette ligne était toutefois interrompue près du Brünig à cause d'un éboulement vendredi.

Enquête en cours

Lors du déraillement, un pylône et les voies ont été fortement endommagés. Les réparations devraient durer jusqu'à dimanche soir. Le Service suisse d'enquête de sécurité ne peut pas encore se prononcer sur la cause de l'accident. Il n'a pas fini de collecter les données et d'interroger les personnes concernées. (ats/nxp)