Crédit crucial pour finaliser le pôle muséal de Lausanne

Le chantier du futur Musée cantonal des beaux-arts avance bon train, à deux pas de la gare de Lausanne. Et déjà arrive à point la seconde étape de Plateforme 10, anciennement baptisé Pôle muséal. Le Grand Conseil votera bientôt un crédit de construction de 51,7 millions de francs destiné au bâtiment qui abritera le Musée de l'Elysée et le Musée de design et d'arts appliqués contemporains (Mudac). Ses contours épurés, imaginés par le bureau d'architectes portugais Aires Mateus, ont été présentés en octobre 2015.

Il s'agit là de la part cantonale d'un projet devisé globalement à plus de 100 millions de francs, études comprises. Ils s'ajoutent aux 84 millions de francs qu'aura coûtés le nouveau MCBA.

La Ville de Lausanne doit participer à ce nouveau chapitre à hauteur de 20,5 millions de francs. La Loterie Romande a déjà officialisé un don de 10 millions de francs et la Fondation Leenaards, de 5 millions. «Il nous reste à trouver 25 millions d'ici 2020 auprès de partenaires privés», indique le conseiller d'Etat Pascal Broulis, président du comité de pilotage de Plateforme 10. Ces hypothétiques 25 millions viendront alors en déduction des 51,7 millions de francs libérés par les députés. L'inauguration du nouvel écrin est prévue pour 2021.

«Cette étape est cruciale car elle clôt pour ainsi dire l'entier des demandes de moyens financiers pour Plateforme 10», relève Pascal Broulis. En effet, le crédit de 51,7 millions est la partie la plus importante d'un «paquet» présenté lundi aux députés et à la presse. Autre morceau de choix: un crédit de 11,6 millions de francs pour remodeler les voies d'accès au site – notamment le cheminement de mobilité douce – et façonner ses aménagements extérieurs. Cette enveloppe servira notamment à financer la mise en valeur de la plaque tournante ferroviaire et des traces historiques des anciennes halles CFF aux locomotives.

Le paquet comprend encore un crédit de 100'000 francs pour étudier la réhabilitation de la Maison de l'Elysée, après le déménagement de l'institution, ainsi qu'un autre du même montant pour la transformation du poste directeur appartenant aux CFF. Située au bord des voix, cette tour de contrôle et ses consoles électroniques seront obsolètes lorsque le pôle muséal sera inauguré. D'ici 2026, les CFF s'en sépareront alors au profit du Canton, qui donnera au lieu une nouvelle vocation culturelle à définir, en partenariat avec la Fondation Culture du Bâti (CUB).

Pour finir, les députés devront encore voter la création de trois fondations de droit public, une par institution (MCBA, Mudac, Elysée), afin d'uniformiser leur statut. (TDG)