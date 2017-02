Course-poursuite à 240 km/h: policiers acquittés

Le tribunal de district de Wil (SG) a acquitté mardi deux policiers accusés de vitesse excessive lors d'une course-poursuite avec un chauffard. Ils ont roulé à plus de 200 km/h sur l'autoroute A1 pour tenter d'identifier un motard.

Chaque cas analysé

L'acquittement ne doit pas être pris comme un blanc-seing pour les policiers de rouler à très vive allure lors d'une course-poursuite, a indiqué le juge lors de la lecture du jugement. Chaque cas doit être analysé en fonction des circonstances.

Pendant l'audience, le juge a fait projeter une vidéo de la course-poursuite qui s'est déroulée en septembre 2015. La route était sèche et le ciel légèrement nuageux. On peut y voir un motard, à même hauteur que la voiture de police, qui met soudainement les gaz et fonce à vive allure.

Jusqu'à 240 km/h

La patrouille se lance alors dans une course-poursuite avec le gyrophare enclenché et le signal «Stop police» allumé. Quatre minutes plus tard, les policiers ont réussi à arrêter le motard qui a roulé à des vitesses allant jusqu'à 240 km/h.

La voiture de police a dépassé plusieurs véhicules à des vitesses allant jusqu'à 225 km/h. Le Ministère public reprochait aux deux policiers de nombreuses infractions graves à la législation sur la circulation routière.

Le procureur a requis contre le conducteur de la voiture de patrouille une peine pécuniaire avec sursis de 50 jours-amende à 160 francs (8000 francs). Contre l'autre policier, il a requis une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à 110 francs (6600 francs). Les avocats des deux agents ont plaidé l'acquittement. Le motard, dont le procès n'a pas encore eu lieu, risque jusqu'à trois ans de prison. (ats/nxp)