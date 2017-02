Coup de pouce fiscal pour les voitures de fonction

Depuis 2016, la Confédération n'autorise plus que 3000 francs de déduction fiscale pour les frais de transports. Or, fin janvier, la Commission de l'économie et des redevances (CER) du Conseil national s'est prononcée en toute discrétion pour une niche fiscale.

Elle propose de ne pas appliquer la limite des 3000 francs aux détenteurs de voitures de fonction, comme le relate le Tages-Anzeiger dans son édition du 21 février.

Un cadeau de plusieurs milliers de francs

La motion parlementaires a été approuvée par l'UDC, le PLR, le PDC et le PBD. Leurs représentants estiment que la limitation pour les voitures de fonction créé «une charge administrative disproportionnée». Et qu'une telle bureaucratie n'est «sans doute ni du goût du Parlement, ni celui du peuple».

Le cadeau fiscal pour les voitures de fonction est important, souligne Jakob Rütsche. Selon le président de la Conférence Suisse des Impôts (CSI), on parle de plusieurs milliers de francs par an. Et tant pis pour les droits inscrits dans la Constitution.

«Les propriétaires de voitures de fonction sont clairement avantagés par rapport aux autres pendulaires, ce qui viole le principe de l'imposition selon la capacité économique. C'est donc injuste.»

Stupeur et tremblement

Des politiciens se disent également stupéfaits, comme Kathrin Bertschy (Verts'Libéraux/ BE). Cette niche aboutit à une aberration écologique, puisque plus une personne habite loin de son lieu de travail et plus elle peut déduire ses impôts. «D'une point de vue écologique, la décision de la CER va à contre-courant.»

Kathrin Bertschy craint également que le parlement n'en profite. «Si un indépendant déclare son véhicule privé comme voiture de fonction, il pourra nettement réduire sa charge fiscale. Et je serais très surprise si cette astuce n'était pas utilisée.»

Pour l'association transports et environnement (ATE), la pilule est amère, car elle avait retiré en 2013 son initiative pour les transports publics en échange d'une limitation des déductions fiscales pour les pendulaires. «Si les détenteurs de voitures de fonction n'y sont désormais plus soumis, cela va à l'encontre d'une décision démocratique», s'insurge son porte-parole Matthias Müller.

En débat au Parlement lundi prochain

Olivier Feller (PLR/VD) défend la décision de la CER. Avec la nouvelle pratique fiscale en vigueur depuis 2016, les employeurs devaient calculer et indiquer sur les déclarations de salaires la contribution des voitures de fonction attribuées à leurs collaborateurs.

«Cette charge est particulièrement importante pour les entreprises avec des collaborateurs externes», souligne le conseiller national. Avant d'ajouter qu'il existe déjà des inégalités dans les frais de transports. Les détenteurs d'un abonnement général qui reçoivent des dédommagements pour leur trajet au travail ne devraient pas non plus être fiscalisés pour ces défraiements, même s'ils dépassent les 3000 francs par an.

Le projet de la CER ne devrait avoir aucune difficulté à trouver une majorité lundi prochain au Conseil national. Le Conseil des Etats ne devrait pas s'y opposer non plus puisqu'il avait transmis une motion avec une intention comparable en 2016. (nxp)