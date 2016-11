Cinq ans requis contre l'employé du Service de renseignements de la Confédération

Il y a un contraste entre l’affaire qui a failli coûter la tête de chef du Service de renseignements de la Confédération (SRC) pour avoir failli à son devoir de surveillance, et l’accusé un peu rondouillard, engoncé dans un pull à capuche bleu, répondant aux questions d’une voix parfois à peine audible, oscillant entre timidité et bougonnerie. Accusé de service de renseignements politiques aggravé et tentative de violation du secret de fonction, , Carlo B., 48 ans, avait mis le SRC en émoi en 2012. Il est jugé depuis mercredi matin au Tribunal pénal fédéral (TPF)de Bellinzone. Domicilié aujourd’hui à Salerne, dans le sud de la botte, cet Italien au bénéfice d’un sauf-conduit a fait le déplacement pour son procès.

En mai 2012, Carlo B., alors informaticien au SRC, est arrêté et soupçonné d’avoir volé une énorme quantité de données (507.1 GByte) provenant du système de sécurité du SRC. Il se serait ensuite rendu dans une filiale d’UBS, à Berne, pour y ouvrir un compte à numéro. Selon le témoignage de l’employé de banque qui s’est occupé de lui, Carlo B. lui aurait parlé d’un virement imminent de 100 000 francs, voire plus, issu d’une vente de données. Carlo B a été dénoncé par son banquier. Lors d'une perquisition, la police a trouvé des lettres d’offre rédigées en anglais proposant des données sensibles, pour un montant de… 100’00 francs.

«Je comprends que de l’extérieur, mon attitude ait pu paraître bizarre. Mais je ne savais pas comment cela fonctionnait»

Carlo B. rejette les accusations d’espionnage industriel et politique. Pour lui, rien ne permet d’établir qu’il ait eu l’intention de transmettre ces données à des tiers. «Cela me semble étrange», déclare-t-il. La mémoire de Carlo B. lui fait défaut ce matin. Il explique à la Cour que le compte à numéro était destiné à la sœur de son épouse. «Je comprends que de l’extérieur, mon attitude ait pu paraître bizarre. Mais je ne savais pas comment cela fonctionnait.» A-t-il parlé d’une arrivée imminente d’argent avec l’employé de banque? «Je lui ai demandé s’il fallait un montant minimum pour ouvrir un compte à numéro. Il m’a demandé: pourquoi, quelle somme voulais-je y mettre? Nous avons bien évoqué des chiffres mais je ne me souviens pas de la somme exacte.» A-t-il parlé d'un montant de 100 000 francs?, insiste l’un des juges? «C’est possible que ce chiffre soit sorti, oui. Mais je n’ai jamais dit que j’allais vendre des données. C’est l’employé de banque qui l’a affirmé, pas moi!»

Carlo B. ne se souvient pas non plus d’avoir rédigé les offres retrouvées à son domicile, et ne comprend pas comment elles ont pu se retrouver chez lui. «Mais à l’époque, je n’étais pas présent comme je le suis aujourd’hui dans ce tribunal», avance-t-il.

La défense de Carlo B. se base sur son état psychologique d'alors. Il affirme s’être senti mobbé à l'époque par ses collègues et souffrir de divers troubles, notamment de crises d'angoisses et des troubles paranoïaques. Il est toujours suivi aujourd’hui et prend un traitement médicamenteux. «Mon psy dit que je fais de gros progrès, je vais beaucoup mieux», assure-t-il, décrivant le déroulé de sa thérapie. Dans son dos, sa femme, une petite dame soignée, presse nerveusement un mouchoir dans sa main, couve des yeux son mari pendant son interrogatoire. Elle va même jusqu’à corriger son époux lorsqu’il se trompe sur les dates de ses rendez-vous médicaux. «C’est moi qui les organise», ajoute-t-elle.

«Il était dans un état second, et c’est probablement la raison pour laquelle il a peu de souvenirs de ces événements.»

Carlo B. est-il vraiment si faible sur le plan psychologique? Les juges tentent de le déterminer en appelant à la barre l’un des experts qui l’a examiné. Celui-ci dresse un constat mitigé, mais évoque une "responsabilité restreinte": «Monsieur B. souffre effectivement de troubles délirants et ses problèmes d’adaptation sont à l’origine d’un grand stress, de troubles de sommeil et de crises d’angoisse, explique le psychologue. Carlo B. est doté d’une intelligence normale, voire supérieure à la moyenne. Mais il a de la peine à contrôler ses émotions, et celles-ci peuvent éventuellement handicaper son intelligence.» L’accusé a selon lui organisé et réalisé son larcin en toute conscience, mais a à lui-même justifié son geste par le sentiment d’être mobbé par ses collègues. «A mon avis, Monsieur B. était très perturbé lors de sa visite à la banque, même si cela ne se voyait pas et qu'il semblait se comporter normalement, ajoute-t-il encore. Il était dans un état second, et c’est probablement la raison pour laquelle il a peu de souvenirs de ces événements.»

L’audience se poursuit avec l’ancien chef de Carlo B., qui aurait quitté le SRC avant l'affaire de mobbing que dénonce l'informaticien. Selon lui, les rapports de travail étaient très bons dans son équipe, l’accusé compris, qu’il décrit comme un informaticien très compétent. «J’étais content de l’avoir dans mon équipe, déclare ce Zurichois. Dans mon souvenir, il y avait une bonne ambiance. C’est vrai, au début Carlo B. a eu quelques difficultés d’intégration, parce qu’il ne parlait pas allemand. Mais il a pris des cours et ça allait bien.»

Le témoin a eu connaissance du vol de donnée par la presse, via l’appel d’un journaliste plus précisément. «Je ne pouvais pas m’imaginer une chose pareille.» Et aujourd’hui?, demande le président du tribunal. «Personnellement je n’y arrive toujours pas. Mais lorsque je lis les articles de presse, ma confiance est ébranlée.»

La matinée s'est poursuivie avec les plaidoyers du Ministère public et de la défense. L'avocat du ministère public a requis cinq ans de prison ferme, évoquant les risques énormes que l'accusé a fait courir à la Suisse. «Ces données extrêmement sensibles auraient pu tomber entre les mains de terroristes. Je n'ose pas imaginer ce que cela aurait signifié pour la sécurité de notre pays.»

L'avocat de Carlo B., lui, a plaidé l'acquittement. Selon lui, absolument rien ne permet de prouver que son client avait bel et bien l'intention de vendre les données à des tiers. «Il a été prouvé que Carlo B. n'a ni touché à ces données, ni contacté qui que ce soit dans le but de les vendre», souligne l'homme de loi. Carlo B. se serait emparé des données pour démontrer les failles de sécurité du SRC. «Il a voulu montrer à ses supérieurs qu'il lui suffisait d'entrer un mot de passe pour avoir accès à ces données. Il voulait y mettre fin.»

Les juges sont actuellement en train de délibérer. Avant qu'ils ne se retirent, Carlo B. a tenu à prendre une dernière fois la parole. «Je voudrais m’excuser auprès de la Confédération pour les problèmes occasionnés par mes erreurs. Il s'agit de problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec la sécurité de la Suisse. Je n’allais pas bien, j'ai commis une erreur. Je vous demande de m'offrir la possibilité de reprendre ma vie normalement.»

Verdict à 17 heures cet après-midi. (TDG)