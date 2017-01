Christian Levrat promet un PS constructif et combatif en 2017

Depuis plusieurs années, le PS célèbre l’Epiphanie à sa manière, avec une rentrée politique plus ou moins tonitruante. Vendredi, le parti a dû partager la vedette avec le PDC. Les deux partis ont croisé le fer à distance sur la question de l’identité suisse (lire la relance). Mais c’est surtout contre le durcissement de ton de la droite que Christian Levrat s’élève. Avec des batailles décisives en vue cette année. Interview

Vous dites que 2016 a été moins difficile qu’attendu. Le PS a trouvé sa recette pour exister face à la droite?



Notre slogan «constructif et combatif» résume assez bien ce qui s’est passé. Dans les dossiers de l’énergie, de l’AVS et de l’Europe, on a réussi à trouver des majorités, dans des géométries très différentes. Dans la réforme fiscale des entreprises (RIE III), en revanche, la droite n’a tenu aucun compte de nos réserves ou de celles des Villes. Elle s’est lancée dans une opération périlleuse en alourdissant considérablement le projet du Conseil fédéral. La réforme se fait sur le dos des classes moyennes, sans aucune compensation des entreprises.

Ce sera la première bataille de 2017. Vous espérez freiner d’autres réformes fiscales.



Le total des projets aujourd’hui dans le pipeline, c’est 8 milliards de francs pour servir toute une série de clientèles différentes de la droite. La plupart d’entre eux, notamment la suppression du droit de timbre, ont été stoppés en attendant le résultat de la RIE III. Il faut donc être conscient que si nous devions perdre en février, on serait confronté à tout une série de réformes qui seront défendues avec la même virulence et qui entreront des pertes fiscales au moins aussi importantes.

Le sondage Tamedia montre qu’il y a davantage de résistance à la RIE III en Suisse alémanique qu’en Suisse romande. Qu’en pensez-vous?



Non, je pense que la situation est assez similaire des deux côtés de la Sarine. J’ai le sentiment que les choses sont très ouvertes. Contrairement à ce qu’on pouvait attendre, on n’est pas dans un schéma gauche-droite. Les avis sont assez partagés. Cela répond à d’autres logiques, notamment régionales. Il y a des communes qui ne font que payer le prix de cette réforme, avec une augmentation massive des impôts qui se dessine, ou alors une baisse des prestations.

Vous souhaitez une votation populaire sur l’Europe. Une votation sur quoi?



Les choses bougent très rapidement. Un référendum est annoncé sur la loi de mise en œuvre de l’immigration de masse. S’il aboutit, je trouverais heureux que l’on puisse se prononcer. Mais pas au point de soutenir ce référendum. Il a été lancé par un socialiste lucernois, cela me paraît une erreur car on n’a pas de référendum plébiscitaire en Suisse. C’est un instrument donné aux opposants de cette loi pour se défendre. Je suis très étonné que l’UDC ne saisisse pas ce référendum, cela me paraît la démonstration que pour eux, l’essentiel est de faire du bruit, et pas d’obtenir des résultats.

Un vote constitutionnel avec un contre-projet à l’initiative RASA serait un gros risque politique. Vous y êtes favorable?



Si l’ASIN (Action pour une Suisse indépendante et neutre) lance une initiative pour dénoncer les bilatérales, je n’ai pas de craintes particulières. Ce serait un vote difficile à gagner, mais nécessaire car clarificateur. Le débat autour de RASA est un peu plus compliqué. Supprimer le délai pour la mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse ne fait aucun sens. Si on prend le risque d’un vote constitutionnel, il faut le faire sur la question bilatérale, de manière à stabiliser les accords existants et ouvrir la voie à un développement des bilatérales par de nouveaux accords.

Autre dossier phare pour le PS cette année, c’est la réforme des retraites. Dans quel camp serez-vous?



Il y aura de toute manière un vote, car c’est une réforme constitutionnelle en raison de la TVA. Je serai clairement dans les défenseurs de la loi si le compromis du Conseil des Etats l’emporte. L’augmentation de 70 francs des rentes AVS est un progrès historique. Garantir le niveau des rentes est le point décisif de la réforme, même si d’autres points sont douloureux. L’augmentation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans me paraît injustifiée. Et la baisse du taux de conversion du deuxième pilier massive. Mais au final, la réforme m’apparaît équilibrée car elle permet de garantir le niveau des rentes jusqu’en 2030.

Mais si c’est une version dure qui l’emporte, vous pourriez torpiller la réforme de votre conseiller fédéral?



Oui. Sans aucun état d’âme. Et probablement avec le soutien de mon conseiller fédéral! (TDG)