Chômage: dégradation en Suisse romande

Le taux de chômage en Suisse a augmenté à 3,7% en janvier, en hausse de 0,2 point sur un mois.

Neuchâtel reste le canton le plus touché par le phénomène avec un taux de 6,6%, en hausse de 0,3 point par rapport au mois précédent.

Genève arrive en deuxième position avec un taux de 5,7% ( 0,2 point), selon les chiffres publiés jeudi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Suit le canton du Jura avec un taux de 5,3%, également en hausse de 0,2 point.

Vaud et Valais affichent tous deux un taux de 5,2%, en progression de respectivement 0,2 point et 0,1 point. Le canton de Fribourg reste pour sa part en dessous de la moyenne nationale avec un taux de 3,2%, en hausse de 0,1 point par rapport à décembre 2016. A Zurich, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 3,9%, alors qu'il est resté stable dans le canton de Berne à 3%. Le demi-canton d'Obwald peut se targuer du taux le plus bas de Suisse, à seulement 1%.

Au final, le taux de chômage en Suisse romande et au Tessin s'établit à 5%, en hausse de 0,2 point, tandis qu'il est resté stable à 3,1% en Suisse alémanique. (ats/nxp)