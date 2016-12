Candeloro avec Lambiel sur la glace de Villars

Les plus jeunes ne s’en souviennent pas forcément. Mais les suiveurs du patinage ont sans doute gardé à l’esprit cette image de D’Artagnan aux Jeux olympiques de Nagano, en 1998. Philippe Candeloro avait alors livré le programme libre de sa vie, pour une médaille de bronze qui représente l’un des temps forts de sa belle carrière. Le Français sera présent sur la glace de Villars mercredi prochain, 28 décembre, dans le double rôle de patineur et de présentateur de Villars on Ice. Un gala qui, depuis quelques années, s’est régulièrement développé, étoffé aussi, pour s’approcher d’un véritable spectacle, sous l’œil attentif et passionné de Cathy Meilleurat, présidente du Club des patineurs de Villars. Pour sa première dans la station vaudoise, Candeloro n’enfilera pas son habit de mousquetaire. Mais il devrait montrer au public qu’il a toujours, à 44 ans, quelques solides arguments… et sans doute un petit «back flip» caché dans ses patins.

Mais il ne sera pas le seul athlète de niveau international. Stéphane Lambiel reste un fidèle du rendez-vous villardou. On verra également la Russe Elizaveta Tuktamysheva, championne du monde 2015, ou encore le Letton Deniss Vasiljevs, médaillé d’argent des JO de la Jeunesse en 2016.

Comédies musicales

Wang Fei (cirque chinois) et Thomas Reich (artiste de feu) apporteront leur contribution au spectacle. De même que de plus jeunes patineurs, sur les thèmes de deux comédies musicales: Les Misérables et Miss Saigon.

Cette soirée du 28 (dès 19 h 30) risque d’être très courue. Les 1500 spectateurs attendus seront des privilégiés. Il paraît donc prudent de réserver les places. (TDG)