Bras de fer en vue aux Chambres sur les retraites

La session de printemps des Chambres, qui commence ce lundi, sera placée sous le signe de la prévoyance vieillesse 2020. Le projet prévoit de garantir les prestations via notamment un relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, un abaissement des rentes du 2e pilier et une augmentation de la TVA. Les parlementaires aimeraient mettre sous toit la réforme des retraites d'ici au 17 mars, afin que la réforme puisse entrer en vigueur en 2018. Mais il reste d'importantes divergences. Le National empoigne le sujet dès mardi 28 février. Et le Conseil des Etats aura congé le 2 mars pour que sa commission préparatoire ait le temps de travailler sur les points d'achoppement. Le point sur les principales divergences.

Ce qui ne pose pas de problème jusqu'ici

Les deux Chambres ont accepté de suivre dans les grandes lignes le projet d'Alain Berset et ont accepté de rehausser l’âge de la retraite AVS des femmes de 64 à 65 ans. Elles ont aussi accepté d'abaisser progressivement le taux de conversion (soit le pourcentage à appliquer au capital épargné pour calculer la rente annuelle de vieillesse du 2e pilier) de 6,8% à 6%. La question est désormais de savoir comment compenser ce recul des rentes.

Le bonus de 70 francs sur les rentes AVS divise

C'est le cœur de la bataille qui promet un nouveau duel gauche-droite. Pour faire passer la pilule et avoir une chance de voir le projet passer la rampe du peuple lors de la future votation sur le sujet, le Conseil des Etats a estimé que la réduction du taux de conversion du 2e pilier devait être compensée par une augmentation des rentes AVS. Il a donc décidé à l'automne 2015 d’accorder un supplément de 70 francs par mois sur les nouvelles rentes AVS des personnes seules. La rente de couple serait rehaussée de 150 à 155%. Un projet que le National a refusé l'automne dernier. Mais les sénateurs ont maintenu leur décision en décembre dernier. Et la commission du National a aussi campé sur ses positions en janvier: elle a de nouveau écarté, à une voix près, le bonus proposé par le Conseil des Etats.

C'est donc un bras de fer qui s'annonce. Mais les partisans du bonus gagnent du terrain après le refus le 12 février de la RIE III accusée de pénaliser la classe moyenne. Ils pourraient s'imposer au Parlement. Comme l'UDC et le PLR, les Vert'libéraux ont jusqu'ici refusé ce bonus. Mais pour le PVL, la réforme et trop importante et il pourrait désormais accepter cette «pilule amère». Certains bourgeois proches du lobby des assureurs pourraient également s'écarter de la ligne de leur parti et soutenir le projet. De même que des représentants des paysans.

La retraite progressive à 67 ans fâche aussi

Le National a soutenu l'automne dernier le projet de sa commission visant à relever automatiquement par étape l'âge de la retraite à 67 ans au maximum si le fonds AVS ne couvre plus que 80% de ses dépenses et qu'aucune réforme n'est engagée. Un point vivement rejeté par le ministre de la santé Alain Berset, qui estime que cet automatisme n'a aucune chance de passer auprès du peuple. Ce projet est également refusé par le Conseil des Etats qui craint lui aussi qu'il ne fasse capoter la réforme en votation. Mais malgré l'opposition des sénateurs, la commission du National a tenu mordicus à son idée en janvier dernier.

Hausse de la TVA également controversée

L'augmentation de la TVA qui doit financer en partie la réforme est également controversée. Le Conseil des Etats avait réduit la hausse de 1,5 point proposée par le Conseil fédéral à 1 point en 2015. En automne dernier, le National avait préféré l'abaisser encore à 0,6 point. Au risque de faire plonger le fonds au-dessous de 80% d'ici 2030, selon Berne. Du coup, les sénateurs, en décembre dernier, ont campé sur leur hausse de 1 point afin de de garantir le financement de l'AVS jusqu'en 2030. Encore une fois, la commission du National a maintenu ses positions en janvier dernier. L'augmentation d'un point entier pèserait selon elle inutilement sur l'économie, a-t-elle estimé.

Division aussi sur les rentes de veuve

Le Conseil des Etats avait confirmé en décembre dernier son soutien aux rentes de veuves sans enfant à charge ainsi qu'aux retraités ayant encore des enfants à charge. Il avait aussi refusé de couper, comme le National l'automne dernier, les rentes des orphelins qui n'habitent plus en Suisse. Mais là encore, la commission du National a refusé de lâcher du lest en janvier: elle a insisté pour supprimer les rentes de veuves. Elle tient aussi à biffer la rente pour enfant de l'AVS, qui complète la rente vieillesse pour les rentiers ayant encore des enfants à charge, de même que la rente pour enfant versée en sus du 2e pilier.

Désaccord aussi sur les cotisations des jeunes

Le Conseil des Etats a souhaité faire cotiser au 2e pilier les jeunes dès 21 ans, à un taux plafonnant à 18% dès 45 ans. Le National s'est lui adouci: alors qu'il voulait d'abord faire cotiser les moins de 45 ans nettement plus au 2e pilier, le prélèvement sur les salaires des 25-34 ans serait de 5% au lieu de 9% et la cotisation pour les 35-44 ans passerait de 9 à 8%. La contribution serait ensuite plafonnée à 13,5%. On verra en plénum quelle solution sera choisie au final.

Indépendants en question aussi

Le Conseil fédéral souhaitait que les indépendants paient leurs cotisations au même taux que les salariés, soit 8,4% au lieu de 7,8%. Ce qui aurait rapporté 330 millions de francs de recettes supplémentaires. Le Conseil des Etats s'y était opposé et fixé la barre à 8,1% pour ne pas accabler les entreprises. Le National a rejeté lui tout alignement.

Vers un enterrement de la réforme?

Si les Chambres ne parviennent pas à se mettre d'accord, ce qui est fort probable, le dossier va atterrir en conférence de conciliation. Les partisans du bonus AVS de 70 francs et d'une hausse substantielle de la TVA y détiennent la majorité. S'ils s'imposent, le National pourrait enterrer la réforme, au plus tard le jour des votations finales, le 17 mars. Cela devrait se jouer à quelques voix près et les abstentions pourraient être cruciales. Les petits groupes bourgeois pourraient aussi faire la différence. (nxp)