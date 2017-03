Berne s'engage à protèger les minorités religieuses

Le Conseil fédéral est prêt à analyser si le dispositif sécuritaire actuel est suffisant pour protéger les minorités religieuses contre des actes terroristes. Le Conseil des Etats lui a donné ce mandat en adoptant tacitement jeudi une motion de Daniel Jositsch (PS/ZH).

Le National doit encore se prononcer. Les attentats dans les pays voisins ont démontré que les terroristes ne connaissent plus de limites dans leur volonté de nuire, a souligné le motionnaire.

Si la communauté juive est particulièrement menacée actuellement, d'autres minorités pourraient aussi l'être, selon lui. Les musulmans sont également victimes de violences, a ajouté Robert Cramer (Verts/GE).

Polémique

Une polémique est née après la publication d'un rapport du Service de lutte contre le racisme. Tout en estimant qu'une bonne collaboration entre les autorités à tous les niveaux de l'Etat et les organisations juives était indispensable, ce document soulignait que la Confédération ne pouvait financer les mesures de protection, faute de base légale.

L'idée que la communauté juive crée une fondation prenant en charge les frais occasionnés par ses propres mesures de sécurité a fait beaucoup de vagues. Pour le Conseil fédéral, la phrase était équivoque. Ni lui, ni les auteurs du rapport ne sont de l'avis que les groupes menacés doivent assumer eux-mêmes les coûts.

Approche coordonnée

La motion demande au Conseil fédéral de montrer quelles mesures complémentaires pourraient être prises pour protéger les minorités menacées par le terrorisme et quelles bases légales il faudrait créer le cas échéant.

Le gouvernement entend analyser, en collaboration avec les cantons et les villes, et de concert avec les milieux intéressés, si le dispositif en place est suffisant et s'il existe des points faibles qui pourraient être éliminés.

La Confédération et les cantons ont d'ailleurs annoncé récemment leur volonté de traiter ensemble la problématique de la sécurité des minorités religieuses dans le cadre du Réseau national de sécurité.

Le 2 février, la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) a exprimé ses craintes face au djihadisme et à l'extrême droite. En 2016, elle a recensé 153 actes antisémites en Suisse romande, dont cinq sont considérés «sérieux» et un «grave», selon son rapport annuel. (ats/nxp)