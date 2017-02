Berne s'attelle timidement à l'illettrisme

Connu depuis de nombreuses années, le phénomène de l'illettrisme est un handicap quotidien peu accompagné. Il a fait son entrée dans la législation fédérale seulement en janvier.

«Lire n'a jamais été mon dada. Enfant, je regardais seulement les images des bandes dessinées. Je ne lisais pas les bulles. Aujourd'hui, je lis les journaux, mais je n'arrive pas à me lancer dans un livre. Je préfère regarder un film d'action. Et quand je lis à voix haute, c'est assez saccadé», confie Nicolas Godel.

Jusqu'à peu, le menuisier de 23 ans, atteint d'une petite dyslexie, demandait aussi l'aide de sa mère, dès qu'il devait écrire un texte en français. Que ce soit une lettre de motivation, une déclaration d'impôt ou un document administratif.

En 2014, le Lausannois a toutefois pris le taureau par les cornes et s'est inscrit aux cours de l'Association Lire et Ecrire. Elève studieux, le jeune homme a bien progressé. Il devrait finir son cursus auprès de l'association en juin. «A force de faire cinquante fois la même faute, on apprend», plaisante-t-il.

S'il est conscient de ses difficultés en français, Nicolas Godel ne se voit cependant pas comme une personne illettrée ou à faible littératie. Des termes trop stigmatisants. «Nous utilisons le terme d'illettrisme principalement dans le cadre du lobbyisme ou avec des partenaires. Avec les personnes concernées, nous ne l'employons pas», explique Danièle Golay, responsable de la section Lausanne et région de l'Association Lire et Ecrire.

«Position fragile»

D'aucuns diront que les problèmes de Nicolas ne sont pas insurmontables. C'est le cas. Le jeune homme a fini sa scolarité obligatoire, obtenu son certificat de fin d'étude, réalisé un apprentissage et, grâce aux cours, réussi à se défaire de presque toutes ses difficultés quant à la lecture et l'écriture.

Pourtant, l'illettrisme est un handicap sérieux, notamment lorsqu'il est ignoré. Outre les problèmes mentionnés par Nicolas, les personnes à faible littératie sont parfois dans l'incapacité de voter, de comprendre la notice d'un médicament ou encore d'accompagner la scolarité de leurs enfants.

«Ces personnes se retrouvent dans une position fragile, car elles dépendent fortement de leur emploi actuel», ajoute Danièle Golay. «Si elles devaient se retrouver au chômage, elles seraient confrontées dans leur recherche de travail à leurs problèmes vis-à-vis de l'écriture et auraient du mal à retrouver un emploi.»

Augmentation des exigences

Une situation qui n'est pas en passe de s'améliorer. «Les exigences augmentent dans de plus en plus de métiers», affirme la responsable.

«Les aides-soignantes en EMS ou en hôpital, par exemple, doivent depuis plusieurs années être capables de lire ou d'écrire un rapport simple sur un patient et de suivre des formations. Les transporteurs et nettoyeurs dans les hôpitaux doivent savoir lire des prescriptions et des informations sur des produits dangereux. Des tests à l'écrit sont désormais souvent demandés à l'embauche», poursuit-elle.

Autre souci: l'avènement du numérique. «Il y a moins d'interlocuteurs physiques et plus d'interlocuteurs écran», poursuit Danièle Golay. Et de citer notamment les guichets virtuels des administrations sur internet ou encore les bornes à billets.

Manque de matériel adapté

L'illettrisme coûte par ailleurs 1,316 milliard de francs par an en Suisse, d'après une étude de 2007 mandatée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Ce chiffre s'explique essentiellement par un surcroît de dépenses dans l'assurance chômage.

Malgré ce coût élevé, peu de mesures sont entreprises pour résoudre le problème de l'illettrisme. Ce sont principalement des organisations qui s'y attaquent en proposant des cours spécialisés, avec cet obstacle supplémentaire que le matériel scolaire pour personnes en difficulté est rare.

«Nous devons souvent créer nos propres méthodes et nos propres exercices adaptés à nos apprenants, car chaque personne nécessite une prise en charge personnalisée», déplore Laurence Chavan, formatrice de l'Association Lire et Ecrire. «Heureusement, nous échangeons beaucoup entre collègues.»

Etudes difficiles et coûteuses

Du côté de la Confédération, la situation est peu brillante. La dernière enquête de l'OFS sur le sujet a été réalisée en 2003. Un manque d'intérêt ? Emmanuel von Erlach de l'OFS assure que c'est dû à la difficulté et au coût élevé d'une récolte de données dans le domaine. Et d'ajouter que «comme la grande partie de la population reste assez stable (ainsi que son niveau de littératie), des études sont menées à des intervalles assez larges».

La question reste toutefois pertinente. Ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la formation continue (LFCo), en janvier de cette année, qu'une base légale a été établie pour nommer les compétences de base - lecture, écriture, expression orale, mathématiques et informatique élémentaires - et encourager leur acquisition et leur maintien.

Financement modeste

Un financement de 25,7 millions a également été débloqué pour combattre le phénomène. Quinze millions sont destinés aux cantons et les 10,7 millions restants à des organisations actives au niveau national dans le domaine.

«Ce chiffre peut paraître ridicule», reconnaît Theres Kuratli, responsable de projet sur la LFCo au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). «Allouer 25 millions pour un problème qui touche environ 16% de la population, c'est pas grand-chose.»

Mathias Reynard (PS/VS), conseiller national et vice-président de la Fédération Lire et Ecrire, confirme que «l'engagement de la Confédération n'est pas suffisant», de même que les moyens alloués pour résoudre le problème. Il souligne toutefois l'utilité de la nouvelle LFCo qui permet de réunir tous les acteurs du domaine et d'éviter les projets à double.

La Confédération semble ainsi sortir à petits pas de sa léthargie et tente d'entraîner les cantons dans son sillage. Une tâche qui s'avère ardue, car «certains cantons n'ont pas de vision globale des offres existant sur leur territoire», se désole Mme Kuratli. De fait, l'objectif des quatre prochaines années est surtout d'«avoir une vue d'ensemble de la situation et de déterminer comment procéder par la suite». (ats/nxp)