Berne ne veut pas de compte épargne individuel

La création d'un compte d'épargne individuel pour financer les soins durant la vieillesse n'est pas une bonne idée. Le Conseil fédéral rejette lundi une proposition PLR en ce sens.

Avec sa motion, le sénateur Josef Dittli (PLR/UR) veut instaurer une caisse d'épargne exemptée d'impôt et transmissible par héritage. Elle serait financée par des primes fixes et permettrait de payer les coûts des soins et de l'assistance aux personnes âgées.

Un tel système permettrait de résoudre le problème de l'augmentation du coût des soins aux seniors, qui devraient passer de 6,2 milliards en 2011 à 12 milliards en 2030, selon les estimations du Conseil fédéral. De plus, ce système inciterait les épargnants à se montrer économes. Finalement, le compte d'épargne allégerait les primes d'assurance-maladie.

Argent perdu

Pour le Conseil fédéral, il s'agit d'une fausse bonne idée. La dépendance aux soins est un risque réparti très inégalement chez les personnes âgées. En 2008, seuls 9% des plus de 65 ans ont eu besoin de soins très intensifs. Et plus de la moitié n'en ont nécessité aucun.

Par ailleurs, ce modèle risque d'entraîner des pertes fiscales pour les pouvoirs publics. Les ménages les plus riches en profiteraient sans que l'Etat ne réalise des économies. A contrario, les primes seraient trop lourdes pour les plus pauvres, d'autant plus qu'elles devraient être suffisamment élevées pour payer des soins coûteux.

Et qu'advient-il de l'argent si la personne âgée n'est pas tombée malade et n'a pas de descendants? L'argent épargné serait perdu. (ats/nxp)