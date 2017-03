Belle cuvée 2016 pour les viticulteurs romands

L'automne ensoleillé a sauvé la vendange 2016. Le volume récolté a été supérieur d'un quart à l'année précédente, indique l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) dans un communiqué jeudi.

Après avoir atteint un plancher historique en 2015, le volume de la vendange a atteint 105 millions de litres en 2016. Cela représente 20 millions de plus que l'année précédente. L'augmentation a été surtout marquée en Suisse romande (19,7 millions de litres de plus) et au sud du pays, précise l'OFAG. La Suisse alémanique a été moins favorisée, surtout les grands cantons viticoles (ZH, SH, GR, AG).

Mildiou et drosophile

Le printemps froid et humide avait fait craindre une année difficile. Le gel a sévi par endroit, puis des pluies abondantes, qui ont favorisé l'apparition du mildiou. Les conditions météorologiques se sont améliorées durant l'été, mais elles n'ont pas suffi à rassurer les agriculteurs. Car au même moment, le vignoble était la cible d'attaques massives de la drosophile du cerisier.

L'automne chaud et sec a néanmoins permis de redresser la situation. Le raisin était de qualité et il a atteint un haut degré de maturité, indique l'OFAG. Concernant la quantité, le rendement se situe dans la moyenne de ces dernières années. (ats/nxp)