Béatrice Wertli, la marathonienne du PDC

Elle arpente les couloirs du Palais fédéral au pas de charge. Claque une bise au passage, lance un «hey» sonore, et tutoie tout le monde. Chaleureuse, solaire et débordante d’énergie, Béatrice Wertli est à la maison dans le microcosme fédéral. N’est-elle pas la plus populaire des secrétaires généraux de parti? «Disons que je suis la plus ancienne. J’ai commencé ici, j’avais 25 ans! Pourtant, ce n’était pas du tout clair que je devienne PDC!»

PDC, la jeune quadragénaire l’est pourtant jusqu’au bout des ongles. Viscéralement passionnée par la politique, et attachée à un parti auquel elle s’identifie totalement. Pourtant, lorsqu’elle se lance à 18 ans, «faire de la politique, c’était surtout faire un truc ensemble!» La jeune femme est candidate au Conseil national! Rien de moins. Elle ne sera pas élue, mais vit une campagne joyeuse, où elle parle d’Europe ou encore de légalisation du cannabis.

Tout s’enchaîne très vite. L’engagement au sein des Jeunes PDC, les rencontres, les premiers mandats. Le secrétaire général du PDC, Raymond Loretan, l’engage pour un stage de deux mois. Sa mission: aider au lancement d’une section PDC à Neuchâtel. Elle a alors juste 20 ans!

Il faut dire que l’heure est aux femmes. Le parti suisse l’accueille à bras ouverts. «Je n’ai jamais douté que tout était possible, même si on est une femme. Et au sein du parti, je n’ai jamais rencontré de discrimination. C’était même plus facile car les femmes se soutenaient au lieu d’être en concurrence.»

Béatrice Wertli a l’appui de celles qu’elle appelle ses «mères» en politique. Doris Leuthard, alors conseillère nationale, Brigitte Hauser, ancienne présidente des Femmes PDC, Ruth Metzler, toute jeune conseillère fédérale. Et les pionnières: Judith Stamm, Josi Meier. «Si j’ai pu faire tout cela, c’est parce que des femmes ont marché avant moi sur ce chemin.»

Mais son premier modèle est familial. «Ma mère était très émancipée. Elle était engagée dans les mouvements féministes. Elle a toujours travaillé, et a même repris ses études à 40 ans. Dans une petite ville bourgeoise classique comme Aarau, notre famille détonnait.»

Après la lumière, la jeune chargée de communication du parti va connaître le versant sombre de la politique. En 2003, le PDC perd les élections fédérales et Ruth Metzler n’est pas réélue au Conseil fédéral. «C’est la pire épreuve possible, raconte, la voix encore serrée, Béatrice Wertli. J’étais exposée au milieu de tout ça. C’était presque une crise d’identité pour moi.»

A bout de souffle, elle se retire, travaille dans le privé, à La Poste, puis à l’Office fédéral du sport, à Macolin. «Le sport est mon autre passion. Petite, j’ai fait de la natation. Puis j’ai commencé le triathlon à 14 ans et j’ai très vite intégré l’équipe nationale. A l’époque, personne ne faisait ça. Mais moi, je n’étais pas bonne sur les courtes distances», explique-t-elle. Sportive d’endurance, Béatrice Wertli retrouve le goût de la politique à travers un mandat au parlement de la Ville de Berne.

Aujourd’hui, la pasionaria du PDC vit en véritable marathonienne. Son amour pour la politique, Béatrice Wertli le partage avec son mari, Stefan Meierhans, l’actuel Monsieur Prix, rencontré alors qu’il travaillait auprès de Ruth Metzler. «On dit de nous qu’on a la même coupe de cheveux!» s’amuse-t-elle. Une vie à cent à l’heure où le couple jongle entre les obligations professionnelles et l’organisation familiale, avec deux petites filles. «L’égalité, ce ne peut pas être juste une question de femmes, constate-t-elle. On est arrivées loin, mais on est encore nulle part! Je connais bien la Scandinavie. Là-bas, personne ne se demande si c’est le bon moment pour faire des enfants.» Féministe, Béatrice Wertli? «Oui, j’ai profité de ce réseau de femmes et j’essaie de poursuivre cet effort.»

