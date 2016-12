«Avoir renoué le dialogue avec le PLR est un progrès»

Il ne partait pas favori, et pourtant c’est lui que les élus socialistes ont choisi pour présider leur groupe parlementaire. Depuis un an, Roger Nordmann s’est illustré comme un fin tacticien. Il se confie sur sa fonction et sur la nouvelle collaboration avec le PLR.

Vous semblez avoir trouvé une seconde jeunesse à Berne. C’est l’effet «président de groupe»?

Mon rôle a complètement changé, et j’ai beaucoup de plaisir dans cette fonction. Je suis l’entraîneur de l’équipe. Au sein du groupe, il y a des nouveaux, des timides, des élus qui ont de bonnes idées, mais ne savent pas comment les valoriser. J’aime ce rôle de coach qui aide les autres à s’épanouir. Ma fonction, c’est aussi de travailler jusqu’à ce que le groupe arrête un consensus clair et cohérent. Et puis, il y a un aspect plus délicat: la gestion des conflits humains. Prenez la répartition dans les commissions. Il y a 59 sièges pour 43 élus. Cela crée forcément des tensions.

Vous aimez cette proximité avec le pouvoir?

Ce qui est intéressant, c’est d’essayer d’influencer les décisions en amont. Je peux désormais agir sur tous les dossiers, sans être limité à ceux de la Commission de l’énergie et de l’environnement. J’essaie d’avoir une influence constructive, mais aussi de challenger nos délégations dans les différentes commissions pour que nos positions soient solides. L’aspect le plus intéressant, c’est d’ailleurs de présider la séance du groupe. Lorsqu’un dossier roule, il est traité en 30 secondes; mais en cas de litige, les discussions peuvent durer des heures avant qu’une position soit arrêtée.

Vous êtes le numéro 2 du parti. Comment se passe la collaboration avec Christian Levrat?

C’est un aspect que je n’avais pas très bien perçu avant de me porter candidat. En tant que président de groupe, vous êtes membre de la présidence du parti. Au début, nous avons dû faire mieux connaissance. Nous avons mis quelques mois pour apprendre à travailler ensemble. Maintenant, le binôme fonctionne très bien, et j’aime cette idée d’animer le parti, de créer une dynamique.

Vous êtes désormais convié aux entretiens de Watteville. Quels liens avez-vous avec le Conseil fédéral?

A dire vrai, je suis un peu déçu de ces entretiens. Ce n’est pas particulièrement grisant. Cela tient au fait que sur de nombreux dossiers, l’UDC n’a aucun projet. Du coup, il est difficile d’avoir des discussions constructives. Concernant les rapports avec Alain Berset et Simonetta Sommaruga, les échanges sont réguliers, mais on admet que les rôles sont différents. C’est le propre d’un système de gouvernement collégial. Il serait absurde de leur demander d’être des soldats du parti.

Les Romands sont devenus rares à la tête des partis. Est-ce un problème?

Romand, alémanique ou tessinois, l’origine ne joue aucun rôle. A ce niveau, vous devez avoir une vision nationale et non régionale. C’est d’ailleurs le problème de Gerhard Pfister (ndlr: président du PDC) qui est resté très «Suisse centrale». Cette vision étriquée crée beaucoup de tensions au sein de son parti. Avec l’arrivée de deux présidents de groupe tessinois (ndlr: Ignazio Cassis pour le PLR et Filippo Lombardi pour le PDC), nous avons établi une complicité culturelle. J’aime bien parler italien. Mais une chose est sûre, quand vous êtes à Berne, vous êtes obligé de penser et de rêver en allemand.

Comment s’est fait le deal avec le PLR autour de l’immigration?

Le PLR et les associations patronales ont d’abord cru qu’ils pourraient travailler avec l’UDC. Peu a peu, ils ont réalisé que ce parti voulait en réalité faire chuter les Bilatérales. Suite au Brexit, tout le monde a compris qu’aucune négociation avec l’UE n’aboutirait dans les délais. Pour éviter un saut dans le vide, le PLR s’est dit qu’il fallait chercher une collaboration avec nous. Ce fut un long processus. Il a fallu convaincre le PBD, les Verts et les Vert’libéraux. On a longtemps cru que le PDC viendrait avec nous. En août, Gerhard Pfister était encore partant. Puis il a décidé de faire un salto arrière, mais il a atterri à côté du trampoline.

Cette union PLR-PS, c’est rare…

Nous avons rétabli le dialogue. C’est un gros progrès par rapport aux huit dernières années. C’est notamment dû au fait que j’ai un très bon rapport avec Ignazio Cassis, et aussi avec la présidente Petra Gössi. Nous avons trouvé des canaux de discussion. Quand un accord est trouvé, les engagements sont tenus. Si on y réfléchit, cette union sur un dossier qui touche à la question européenne est évidente. Le deal a toujours été ouverture économique contre renforcement de la sécurité sociale.

Avec le PDC qui reste sur la touche…

C’est une panne momentanée, surtout liée à la personnalité de son président. Mais imaginez qu’il y ait un référendum contre cette solution. Ce serait un vote sur les Bilatérales, et je suis convaincu que le parti nous rejoindrait. Le PDC a vocation à porter cette coalition.

Avec le président de l’UDC, il n’y a aucune entente possible?

Le problème numéro un d’Albert Rösti est qu’il n’a pas le pouvoir. Les ordres continuent à venir de Herrliberg (ndlr: commune de domicile de Christoph Blocher). Du coup, la discussion est difficile. (TDG)