Avenir Suisse braque à vouloir trop privatiser

Libéraliser à tous crins. Quatre ans après avoir publié un premier plaidoyer, Avenir Suisse remet le couvert. Dans une étude présentée hier, le laboratoire d’idées libérales demande un désengagement massif de l’Etat. Les privatisations doivent être réalisées en priorité là où des risques financiers existent pour les contribuables, et où les tâches peuvent être mieux accomplies par des privés.

Selon Avenir Suisse, des entreprises aux mains de l’Etat ont fait d’énormes pertes ces dernières années. Et de citer les groupes énergétiques qui ont investi dans des installations difficiles à amortir en raison de la chute des prix de l’électricité. Résultat, la capitalisation boursière de ces entreprises s’est effondrée. Le cas d’Alpiq est emblématique: sa valeur est passée de 10 à 3 milliards. Autre exemple, Swisscom avec ses acquisitions à l’étranger revendues à bas prix. «Si la Confédération avait vendu ses actions fin 2015, la population aurait pu recevoir un crédit d’impôts de 1600 francs», écrit le think tank. Si Avenir Suisse développe encore la situation problématique des banques cantonales, d’autres secteurs sont également dans son collimateur: les CFF, la SSR ou encore les hôpitaux cantonaux. Au menu: concurrence et privatisation.

Reprise en main politique?

«Ce discours ne m’étonne pas, mais, à force d’être aussi caricatural, Avenir Suisse est en train de perdre toute crédibilité», réagit Mathias Reynard (PS/VS). Le conseiller national est particulièrement remonté sur la question des hôpitaux. «Les Etats-Unis ont complètement privatisé leurs établissements, et ils sont les plus chers du monde.» Craint-il une reprise en main politique de ces idées? «Il y a en permanence des demandes de libéralisation qui émanent de la droite: Swisscom, les CFF ou dernièrement la SSR. Pour l’heure, le Conseil fédéral tient bon. Dans ce domaine, la lenteur des processus politiques helvétiques permet d’échapper à des changements trop brutaux.»

Les propositions d’Avenir Suisse surviennent six mois à peine après la votation sur l’initiative «en faveur du service public». Porte-parole du texte en Suisse romande, la rédactrice en chef de Bon à Savoir, Zeynep Ersan Berdoz, rappelle qu’à l’époque ses adversaires affirmaient qu’un oui au texte allait entraîner des privatisations à la chaîne. «Notre initiative a été refusée, et pourtant qu’observe-t-on? 1400 postes biffés aux CFF, 1200 menacés à La Poste, et ça devrait continuer. Avenir Suisse a un discours extrême, mais il représente bien les tendances actuelles. La Suisse est en train de copier l’Europe. Or les privatisations n’ont pas été partout un succès.»

Si les réactions sont acerbes à gauche, elles ne sont pas tendres non plus à droite. Le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD) déplore cette prise de position. «Je ne suis pas opposé à l’idée de réfléchir à des privatisations, mais il faut le faire au cas par cas. Ici, nous sommes dans un dogme libéral incapable de dégager des majorités. C’est du Mélenchon à l’envers! Heureusement que nous ne sommes pas en année électorale, car ce genre de déclaration, c’est du pain bénit pour la gauche.»

«Nous devons trouver des solutions pour relancer la croissance»

Face à ces critiques, Tibère Adler, directeur romand d’Avenir Suisse, reste serein: «Nous devons trouver des solutions pour relancer la croissance. Nous ne demandons pas de tout privatiser, mais d’apporter davantage de concurrence. Notre objectif est de dynamiser l’économie.» Et de regretter le manque de courage des politiques qui ont peur de leur ombre: «Ce n’est pas ainsi que nous réussirons à faire avancer les choses.» Tibère Adler rappelle que le but d’Avenir Suisse est de lancer le débat. Sur ce coup, c’est gagné. (TDG)