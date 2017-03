Attribution des marchés publics: opacité dénoncée

Le Préposé à la protection des données Adrian Lobsiger ne décolère pas: dans une interview publiée lundi, il dénonce à nouveau l'opacité et le manque de transparence du projet du Conseil fédéral qui vise à libéraliser la législation sur les marchés publics.

Contrairement au projet mis en consultation et sans aucune demande des milieux concernés, le gouvernement propose de supprimer, à l'issue des procédures d'adjudication, le droit d'accès aux documents officiels, actuellement accordé à la population et aux médias. «C'est un retour à l'âge de pierre», a-t-il déclaré dans un entretien à la Luzerner Zeitung et au St. Galler Tagblatt. «J'espère que c'est un cas unique. Je pars de l'idée qu'il s'agit d'une panne de communication et pas d'une désinformation délibérée», a-t-il ajouté.

Point essentiel

Le gouvernement a publié son message de 161 pages sur la réforme des marchés publics le 16 février, en fin de journée, sans mentionner cet aspect, a-t-il déploré. Sans l'intervention du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, ce point n'aurait pas été connu.

Le Conseil fédéral peut proposer ce qui lui paraît pertinent. «Ce qui m'étonne c'est que cet élément essentiel n'y figurait pas. Dans ce cas, c'est de mon devoir d'attirer l'attention sur ce point».

Adrian Lobsiger avait déjà appelé en février les Chambres fédérales à refuser le projet. Grâce aux médias, des manquements graves et coûteux pour le contribuable ont été révélés, a-t-il rappelé. On en a tiré des leçons.

En dessous de 50'000

Le Conseil fédéral propose que seules les d'adjudications dont la valeur du marché est inférieure à 50'000 francs soient concernées. De petites dépenses, comme des repas ou des voyages, ne sont donc pas prises en compte. Or elles peuvent aussi être délicates, a déploré Adrian Lobsiger. C'est exactement là que la loi sur la transparence doit agir.

De plus, même si la valeur du marché dépassé ce seuil, la transparence n'est pas totale: seule une petite partie des documents seront publiés. Motus et bouche cousue sur les contrats ou des offres. (ats/nxp)