Atterrissage d'urgence d'un avion de Swiss

Le vol Swiss LX400, qui reliait Zurich à Dublin ce lundi, a connu du retard. En effet, l'appareil, un Airbus, a dû se poser d'urgence à l'aéroport de Bruxelles après 30 minutes de vol, rapporte le site Watson.ch. Ceci après un souci de santé de l'un des passagers.

LIVE Swiss #LX400 from Zurich to Dublin is declaring an emergency and diverting https://t.co/Ujl9thvCIj pic.twitter.com/v2iLzg61OT

UPDATE Swiss #LX400 from Zurich to Dublin is diverting to Brussels due to a medical situation on board https://t.co/Ujl9thvCIj