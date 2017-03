Albanais et Kosovars montrent patte blanche

Deux élèves qui refusent de serrer la main à leur professeur pour des raisons religieuses. Ce fait divers, survenu dans le canton de Bâle-Campagne, a provoqué un tollé l’an dernier. Il est à l’origine de la signature, lundi à la Maison des religions de Berne, d’une charte qui engage les Albanais musulmans et leurs représentants religieux à respecter l’Etat de droit et à s’opposer à toute forme de radicalisation (voir encadré).

«Cette affaire a été l’élément déclencheur, explique Naim Malaj, ancien ambassadeur du Kosovo et initiateur du projet. Si aujourd’hui c’est un professeur, demain ce sera peut-être un médecin ou un fonctionnaire. Il faut mettre des limites. Nous sommes dans une démocratie. Vivre en Suisse impose des droits, mais aussi des devoirs.»

Valeur de symbole

Les deux élèves n’avaient pourtant rien à voir avec la communauté albanaise, mais pour Naim Malaj, les amalgames entre islamisme, terrorisme et djihadisme sont nombreux dans le contexte international actuel. «La grande majorité des musulmans de Suisse vient de la communauté albanaise. Et ils sont pour la plupart peu ou pas pratiquants. La particularité de cet islam est qu’il a toujours vécu, pour des raisons historiques, avec d’autres religions. C’est un islam ouvert et progressiste, qui fait passer l’Etat avant la religion. Or cette voix, on ne l’entend pas. Il faut tout faire pour la protéger des courants radicaux qui tentent de l’influencer.»

Président de l’Université populaire albanaise, le conseiller national Manuel Tornare (PS/GE) partage cette position. «Notre organisation – laïque, républicaine et apolitique – se réjouit de cette signature. La communauté albanaise est relativement bien intégrée; nous y avons apporté notre contribution. Si les plus de 40 ans sont en majorité peu branchés par la religion, nous avons des craintes par rapport à une certaine jeunesse qui pourrait se radicaliser. Cette charte a valeur de symbole: elle veut anticiper et montrer qu’aucune tolérance ne sera admise face aux excès ou dérives.» Le risque est bien réel.

Régulièrement accusée de fabriquer des candidats au djihad, la sulfureuse mosquée An’Nur de Winterthour, dont certains prêches sont des appels à la haine, est aussi fréquentée par des jeunes issus des Balkans, dont certains ont quitté la Suisse pour la Syrie.

Sans effet contraignant, cette charte est-elle un vrai rempart à la radicalisation? Naim Malaj y croit. «La communauté albanaise a un rapport particulier à la Suisse, qu’elle considère comme son pays. Il ne faut pas oublier que c’est le premier Etat à avoir reconnu l’indépendance du Kosovo. Ce texte est fort et engageant.

Les imams et autres représentants de la communauté islamique des Albanais n’ont eu aucun problème à le signer. Au contraire, ils y ont adhéré tout de suite, car ils savent que cela permet de faire vivre un islam progressiste. Ce sont des gens courageux, car ils subissent la pression des courants beaucoup plus radicaux qui n’acceptent pas cette vision d’ouverture. Si des membres de la communauté dérogent à cette charte, il peut toujours y avoir des sanctions.»

Un goût d’inachevé

Présent également lors de la signature, André Duvillard, délégué du Réseau national de sécurité, reconnaît que ce type de démarche va dans le bon sens. «Elle entre dans le cadre de nos efforts qui cherchent à intégrer autant que possible la société civile dans l’élaboration du plan d’action national contre la radicalisation et l’extrémisme violent. Nous n’avons donc aucune raison de ne pas la soutenir.»

Pour le Neuchâtelois, cette charte laisse toutefois un goût d’inachevé. «Elle est signée uniquement par une communauté de musulmans, et ce n’est pas celle qui pose le plus de problèmes. Dans un monde idéal, nous aurions souhaité qu’elle fédère l’ensemble des musulmans de Suisse, afin d’avoir un seul interlocuteur qui parle au nom de toutes les communautés.» Il espère ainsi que cette charte pourra s’élargir à l’avenir aux autres communautés, mais il prévient: «Le risque existe aussi que cela ait l’effet inverse. A savoir que les Albanais musulmans se démarquent des autres communautés et accentuent la fracture entre islam modéré et radical.» (TDG)