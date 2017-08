Alain Berset met le feu aux poudres sur l’AVS

Alain Berset, le chef du Département fédéral de l’intérieur, n’est pas coutumier des coups d’éclat. Il s’exprime toujours avec pondération et prudence. Or voilà qu’il vient de mettre le feu aux poudres par une déclaration tonitruante. Dans une longue interview donnée au Bund et au Tages-Anzeiger lundi, il lance cet avertissement à la génération en dessous de 45 ans: «Le projet Prévoyance 2020 est un progrès pour vous. Si vous votez non, vous ne pouvez plus être sûr que vous toucherez encore une rente AVS.»

Cette déclaration fait bondir les opposants à la réforme. «Il est malheureux que Berset utilise le chantage pour faire peur aux gens, réagit Alessandro Pelizzari, membre du comité référendaire de gauche. Le ministre est d’autant moins crédible qu’il était auparavant à nos côtés pour réfuter le catastrophisme de la droite qui répète depuis vingt ans que l’AVS est au bord de la faillite. Ce n’est pas vrai. L’AVS a juste besoin d’être adaptée au défi démographique.»

Le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD), qui milite pour le non mais à droite, déplore aussi la déclaration fracassante de Berset. «Alain Berset sombre dans l’excès. Il devient nerveux car il sait que son projet a passé grâce à une seule voix au Conseil national et que la campagne de votation sera dure. Il suit la tendance de certains conseillers fédéraux qui ne restent plus au-dessus de la mêlée. C’est regrettable. Personne ne veut la fin de l’AVS, mais il y a des divergences profondes sur la façon de la réformer.»

Alain Berset a-t-il été trop loin? La conseillère aux Etats genevoise Liliane Maury Pasquier (PS) ne le pense pas un instant. «Les opposants à Prévoyance 2020 n’arrêtent pas d’aligner les contre-vérités comme affirmer que la réforme prétériterait les jeunes. Au contraire. Elle est faite surtout pour eux. Si on ne fait rien, la dégradation des comptes de l’AVS sera très rapide en raison de l’arrivée à la retraite des baby-boomers. Il faut assurer la pérennité du système. Ce n’est pas du catastrophisme, c’est la réalité. Et c’est ce qu’a voulu souligner Alain Berset.» (TDG)