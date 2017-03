Accusé d'avoir tué son ami à coups de bougeoir

Le procès d'un homme de 31 ans accusé d'avoir tué un ami, le 30 décembre 2014, à Küsnacht (ZH), s'est ouvert lundi à Meilen (ZH). Après avoir consommé un mélange de drogues, ce fils d'un marchand d'art avait violemment agressé un Anglais âgé de 23 ans.

Lors de la première audience lundi devant le tribunal de district de Meilen, le prévenu est resté muet. Il a fait usage de son droit de ne pas parler. Le juge a alors lu les déclarations contradictoires de l'accusé lors des interrogatoires qui ont suivi le meurtre. Le prévenu a d'abord parlé du «regard psychotique» de la victime, puis il a déclaré ne se souvenir de rien avant de changer une nouvelle fois de version et d'affirmer que la victime était le diable et qu'il a dû se battre pour sauver sa vie.

Selon l'acte d'accusation, le trentenaire a frappé brutalement son ami anglais avec un bougeoir pesant 6 kg et une statue en or de près de 2 kg. Il a ensuite enfoncé une bougie dans la bouche de l'Anglais encore vivant et l'a étranglé de ses mains. Les faits se sont déroulés dans la villa des parents du prévenu à Küsnacht.

Cocaïne et kétamine

La cause de cette agression meurtrière n'est pas connue. Selon l'accusation, le prévenu avait consommé avant le meurtre de grosses quantités de cocaïne et de kétamine, un anesthésique qui peut provoquer des hallucinations.

Selon un expert appelé à la barre, l'importante consommation du mélange des deux produits a fait que l'accusé ne reconnaissait plus les gens, les confondait et voyait en eux une menace. Le prévenu avait aussi le sentiment de disposer d'une super puissance. Lorsqu'on consomme un mélange de cocaïne et de kétamine, on fait des choses qu'on ne ferait jamais dans un état normal.

Le prévenu consommait entre 2010 et 2014 de 3 à 5 grammes de cocaïne chaque week-end. A partir de 2011, il a aussi commencé à prendre de la kétamine, à des doses toujours plus importantes. «Dans les semaines qui ont précédé le meurtre, il s'agissait de 10 grammes par semaine», a déclaré l'expert. Au moment des faits, le prévenu était dépendant à la cocaïne et à la kétamine.

Pas responsable de ses actes

Pour la défense, il est clair que le prévenu a agi sous l'effet de la drogue et qu'il n'était absolument pas responsable de ses actes au moment des faits. L'affaire doit être vue sous un tout autre angle que la version présentée par l'accusation.

Le Ministère public est notamment d'avis que le prévenu savait que le mélange de cocaïne et de kétamine pouvait l'amener dans un état psychotique et provoquer chez lui des hallucinations paranoïdes mettant en danger d'autres personnes.

Sorcières et spectres

Selon l'accusation, il avait déjà eu plusieurs crises de ce genre après consommation de ces deux produits. Il avait notamment agressé son père avec une canne, car il croyait que ses parents étaient des sorcières. Lors d'une fête à Ibiza, il a cru que tous les participants étaient des spectres.

L'ancienne amie du prévenu l'accuse aussi de viol et de contrainte sexuelle. Les faits se seraient produits en 2014 dans un hôtel à Londres. Quelques mois plus tôt, là aussi après avoir consommé de la drogue, il aurait tenté de la pousser hors d'un taxi qui roulait à 80 km/h. La défense conteste ces faits.

Le prévenu est accusé de meurtre par négligence, voire de meurtre, de tentative de meurtre et de contrainte sexuelle. Le procureur demande une peine de huit, voire treize ans de prison, peine durant laquelle le prévenu devra suivre une thérapie. Le procès doit durer une semaine. (ats/nxp)