AVS: le National rejette une 2e fois le bonus de 70 francs

La baisse des rentes du 2e pilier doit être compensée par des mesures visant à gonfler l'épargne professionnelle. Le National a rejeté pour la deuxième fois mardi par 103 voix contre 92 la revalorisation des rentes AVS soutenue par la gauche et le Conseil des Etats.

La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 doit garantir le niveau des retraites. Le projet prévoit notamment une baisse du taux de conversion du capital de prévoyance professionnelle en rente de 6,8 à 6%. Le Parlement peine à s'entendre sur la manière de compenser cette perte.

Deux modèles s'opposent: celui du National, qui se base sur la responsabilité individuelle et veut trouver un équilibre directement dans le deuxième pilier. Le Conseil des Etats veut miser sur la solidarité et compenser dans le premier pilier par un bonus de 70 francs aux nouveaux rentiers AVS et une augmentation à 155% du plafond de rente pour les couples mariés.

Bataille de chiffres

Le National s'en est tenu à son modèle, mais l'a remanié. Comme le peuple aura le dernier mot, la droite a finalement admis la nécessité de compenser cette perte. «Nous proposons à présent un projet financièrement imperméable», a assuré Regine Sauter (PLR/ZH). Il n'est pas supportable pour les petits salaires, les paysans et les indépendants, a critiqué Barbara Gysi (PS/SG).

En septembre dernier, le National a opté pour un modèle décrié, car très cher. Il coûterait 4,45 milliards de francs à l'horizon 2030 alors que la solution du Conseil des Etats est devisée à 3,25 milliards. Les corrections adoptées mardi ramènent la facture à 2,85 milliards. Selon le conseiller fédéral Alain Berset toutefois, la proposition du National n'assure pas la stabilité financière de la prévoyance vieillesse en 2030 et le résultat serait 1,5 milliard plus mauvais qu'avec celle du Conseil des Etats.

Jeunes soulagés

Les moins de 45 ans sortent gagnants de ce travail. Alors que le National voulait dans un premier temps faire cotiser nettement plus au 2e pilier, le prélèvement sur les salaires des 25-34 ans serait de 5% au lieu de 9% et la cotisation pour les 35-44 ans passerait de 9 à 8%.

La contribution serait ensuite plafonnée à 13,5%. «Ce n'est pas gratuit: ce modèle est porté pour moitié par les employeurs», a remarqué Thomas de Courten (UDC/BL). «Les coûts sont aussi beaucoup plus élevés pour les employeurs avec ce modèle. Quant aux agriculteurs, ils verseront 70% en plus», a remarqué le ministre des assrances sociales. Les sénateurs voudraient faire cotiser les jeunes dès 21 ans, à un taux culminant à 18% dès 45 ans.

Le niveau de rentes serait toutefois garanti car les contributions seraient prélevées sur l'entier du salaire assuré. Ce qui devrait améliorer la situation des employés à temps partiel et en particulier des femmes.

Retraite anticipée facilitée

Le National n'a pas non plus voulu, par 156 voix contre 38, du compromis des Vert'libéraux, uniquement soutenu par le PLR. Ils proposaient de «corriger le modèle du Conseil des Etats», a expliqué Kathrin Bertschy (PVL(BE). Seules les rentes AVS les plus basses auraient bénéficié du bonus de 70 francs. La rente de couple aurait été allouée en tenant compte de l'implication dans l'éducation des enfants. Finalement, une plus grande part du salaire assuré aurait été prise en compte.

La Chambre du peuple a accepté de faciliter de manière ciblée le départ en retraite anticipée pour les personnes ayant commencé à travailler tôt ou ayant touché des salaires modestes. Elle a repêché une idée du Conseil fédéral, rejetée au Conseil des Etats, qui coûterait 300 millions. Les députés ont également approuvé un régime transitoire pour les assurés de plus de 45 ans, et non plus dès 40 ans comme voulu initialement par le National.

Retraite à 67 ans maintenue

L'âge de la retraite devrait augmenter automatiquement jusqu'à 67 ans si l'AVS est dans les chiffres rouges. Le National a tenu par 100 voix contre 89 à maintenir ce mécanisme dans la réforme de la prévoyance vieillesse. Ce mécanisme ferait augmenter automatiquement l'âge de la retraite de 4 mois par an au plus jusqu'à 67 ans si le fonds AVS ne couvre plus que 80% de ses dépenses et qu'aucune réforme n'est engagée. La TVA serait parallèlement relevée de 0,4 point au maximum.

Instaurer un tel frein à l'endettement est nécessaire pour assurer le financement du fonds AVS, a défendu Sebastian Frehner (UDC/BS). Il faut assurer le fonds pour les générations futures, a ajouté Bruno Pezzatti (PLR/ZG).

La gauche, le PDC, le PBD et le Conseil des Etats s'y opposent, redoutant que ce point ne fasse capoter la réforme en votation. Ils préfèrent miser sur une solution politique et rejette tout automatisme. «Avant d'augmenter l'âge de la retraite, il faut encore que les travailleurs puissent être sûrs de trouver un travail au-delà de 55 ans», a lancé Ruth Humbel (PDC/AG). Ce système apporte des solutions, mais il n'est pas capable de rassembler une majorité et menace tout le projet, a admis Lorenz Hess (PBD/BE).

Point de TVA

Le National a également maintenu par 104 voix contre 90 sa volonté de limiter la hausse de TVA à 0,6 point de pourcentage dans un premier temps. «Un relèvement de la TVA n'est pas anodin: c'est une atteinte directe au pouvoir d'achat des familles», a déclaré Isabelle Moret (PLR/VD), au nom de la commission.

La gauche et le PDC soutiennent la Chambre des cantons, considérant que seul un point permettra de garantir le financement de l'AVS jusqu'en 2030. «Avec une augmentation de 0,6 point, l'AVS aurait en 2030 un déficit annuel qui correspondrait à l'équivalent d'un point de pourcentage», a souligné sans succès le conseiller fédéral Alain Berset.

Finalement, la Chambre du peuple a accepté par 128 voix contre 65 de revoir la contribution de la Confédération en faveur de l'AVS. Elle propose de la maintenir à 19,55% des dépenses annuelles de l'assurance au lieu de la porter à 20%.

Rentes de veuves supprimées

Les veuves sans enfants à charge ne devraient plus recevoir de rentes dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Le National a campé sur ses positions par 115 voix contre 78, au dam du PDC et du PS qui considèrent cette décision «politiquement imprudente».

Les socialistes ont mis la pression sur la Chambre du peuple dès les premières minutes: «Pour nous, le compromis est la solution du Conseil des Etats et nous rejetterons tout ce qui la modifie. Nous voulons un projet que le peuple puisse comprendre et dans lequel il trouve son compte», a averti Silvia Schenker (PS/BS). En vain. Le projet prévoit une remise à niveau des caisses et cela implique des coupes, a remarqué Lorenz Hess (PBD/BE). Et ces adaptations répondent à l'évolution de la société, a ajouté Isabelle Moret (PLR/VD), au nom de la commission.

La majorité a également biffé par 110 voix contre 82 la rente pour enfant de l'AVS, qui complète la rente vieillesse pour les rentiers ayant encore des enfants à charge. Dans son élan, le National a supprimé par 139 voix contre 54 la rente versée en sus du 2e pilier pour les enfants adoptés si ceux-ci quittent la Suisse.

Cadeaux aux assureurs

Les assureurs vie ne devraient pas affecter 92% au lieu de 90% de leurs excédents à leurs assurés, ni limiter leurs primes pour le risque décès et invalidité à 100% du sinistre attendu. Le National a biffé par 139 voix contre 54 ces dispositions avalisées par les sénateurs. La gauche a dénoncé en vain des cadeaux indécents de centaines de millions aux assureurs.

Le dossier retourne au Conseil des Etats. (ats/nxp)