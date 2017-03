A la recherche des 101 voix nécessaires pour sauver la réforme des retraites

Enterrement de première classe ou sauvetage in extremis? Le suspense est à son comble autour de Prévoyance 2020. La survie de la réforme des retraites se jouera la semaine prochaine à Berne. Face au blocage, la conférence de conciliation a d’ores et déjà prévu de se réunir mardi soir. C’est à elle qu’incombe la responsabilité de trouver la solution miracle. Et ce quelques jours à peine avant la fin de la session.

Entre deux positions dogmatiques, difficile toutefois d’imaginer un compromis (lire l'encadré). Il faudra donc trancher en faveur d’une des deux variantes. A ce petit jeu-là, c’est la solution du bonus de 70 francs de l’AVS qui devrait s’imposer. Les rapports de force au sein de la conférence de conciliation sont clairs: la majorité des 26 élus représentés penche en faveur de la solution des Etats.

Une vraie gageure

Mais le chemin reste semé d’embûches. Si l’aval du Conseil des Etats relève de la formalité, celui du National est une vraie gageure. Il ne suffit pas d’obtenir le soutien d’une majorité d’élus, il faut aussi un minimum de 101 voix. La solution du Conseil des Etats impose en effet une levée du frein aux dépenses. Or, pour déroger à ce mécanisme, dont le but est de garantir des finances équilibrées, des règles strictes ont été édictées: il faut une majorité qualifiée.

Sous la Coupole, les calculettes chauffent. Au National, le PS, Les Verts, le PDC et le PBD sont en faveur des 70 francs et peuvent compter sur 92 voix. En face, les groupes UDC et PLR totalisent 101 élus. Les sept voix manquantes sont celles des Vert’libéraux, qui se sont jusqu’ici toujours opposés à une hausse «arrosoir» de l’AVS. Cela augure-t-il un échec devant la Chambre du peuple? Pas forcément, car le bloc de droite est en train de se lézarder.

L'édito de Judith Mayencourt: «Retraites: l’heure de déposer les armes»

Membres du groupe UDC, les deux députés de la Lega se sont déjà désolidarisés. «Dès le départ, nous avons voté en faveur des 70 francs, explique Roberta Pantani (Lega/TI). La Lega a une grande sensibilité sociale. Nous avons même lancé une initiative cantonale qui demandait de verser un treizième mois d’AVS. Les responsables du groupe préféreraient que nous nous abstenions, mais nous ne pouvons pas renier les promesses faites dans notre canton.»

«Eviter un rejet»

Egalement membre du groupe UDC, Roger Golay (MCG/GE) attend de voir le résultat de la conférence de conciliation. «Si c’est la hausse des 70 francs qui l’emporte, je peux m’imaginer la soutenir pour éviter un rejet de la réforme. Pour autant que cette aide ne soit pas ciblée sur certaines catégories de personnes.»

Deux léguistes et un MCG, ce sont trois voix de droite qui basculent de l’autre côté. Des défections qui réjouissent le PS et le PDC, et renforcent leur volonté de ne rien céder dans la dernière ligne droite. Tous deux appellent déjà les partis de droite à prendre leurs responsabilités. Une confiance toute relative, car dans les coulisses du Palais, chacun compte les voix et tente encore de rallier certains indécis. Objets de toutes les convoitises: les Vert’libéraux et les paysans.

Les premiers sont face à un dilemme. Dès le début des tractations entre les deux Chambres, les Vert’libéraux ont tenté d’œuvrer à un compromis. En soutenant la version du Conseil fédéral, puis en avançant l’idée d’une hausse ciblée de l’AVS, se désolidarisant une première fois du bloc PLR-UDC. En vain. Le parti se trouve désormais face à un casse-tête, car son vote est potentiellement décisif. «Cette responsabilité nous taraude, reconnaît Isabelle Chevalley (VD), vice-présidente du parti. Le système d’arrosage des 70 francs ne nous convainc pas, mais si nous refusons cette solution, nous prenons le risque de couler tout le projet.» Et la Vaudoise de fustiger l’obstination du PS et du PDC, fermés à tout nouveau compromis.

La faille existe

Si les Vert’libéraux devaient ne pas céder, les partisans des 70 francs ont encore une carte dans leur manche: les paysans. Dans les couloirs du Palais, de nombreux agriculteurs se laissent séduire par une hausse de l’AVS. Discipline de vote oblige, ces frondeurs hésitent à afficher leur position. Jacques Bourgeois (PLR/FR), directeur de l’Union suisse des paysans, résume la situation. «Une grande majorité des paysans n’a pas de deuxième pilier et ne peut compter que sur son AVS pour la retraite. Pour l’instant, aucun modèle proposé ne satisfait le milieu agricole, et je me suis par conséquent abstenu. J’espère encore que la séance de conciliation trouvera un compromis. Si ce n’est pas le cas, je voterai dans l’intérêt des familles paysannes et dirai certainement oui à cette hausse de 70 francs.» Son avis n’est toutefois pas totalement arrêté. «Si mon parti fait de cette question un enjeu stratégique, je serai dans l’obligation de m’abstenir.»

Les failles existent, il reste une semaine aux partisans de la solution des Etats pour les exploiter et obtenir les 101 voix synonymes de victoire. (TDG)