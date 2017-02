A la Vallée, le ski de fond passe au numérique

Vous avez toujours rêvé de comparer votre temps avec celui du champion Dario Cologna, ou mieux, avec celui de votre collègue? C’est désormais possible à la Vallée. Le Tourisme combier et le Centre nordique ont mis en place une application pour smartphone suivant à la trace les fondeurs sur les 5,6 kilomètres du «Challenge du Risoud», une boucle peu connue au large du Brassus, et non loin du site de la Thomassette, cadre des JOJ dans moins de trois ans.

Concrètement, un chronométrage s’enclenche automatiquement au départ et se déclenche à l’arrivée des skieurs. Le résultat est ensuite automatiquement affiché sur le réseau de l’application TIMTOO (à télécharger ici pour iPhone ou Android), prisée des sportifs européens. A noter, suivant le résultat, qu’il est parfaitement possible d’apparaître sous un pseudo. Mercredi, les jeunes skieurs du Centre nordique de la Vallée se mesuraient déjà sur cette boucle tout public. Premiers résultats: 15 minutes 11 secondes.

«C’est un vrai plus, se réjouit Cédric Paillard, directeur de l’Office du tourisme. Le ski de fond a évolué, et les gens veulent maintenant pouvoir expérimenter leurs performances de façon ludique.» Le public cible? Les employés de la Vallée, les sportifs de tout bord et les mordus de cette application réputée. C’est sa première installation en Suisse sur une piste de fond. D’autres parcours combiers, de ski ou de vélo, pourraient à terme y être ajoutés. (TDG)