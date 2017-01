4 Suisses sur 5 voient avec confiance leur avenir financier en 2017

C'est avec un moral au top que les Suisses abordent l'année 2017. Malgré les incertitudes économiques et les tensions internationales, 80% d'entre eux regardent avec confiance leur situation financière personnelle. 53,7% estiment qu'elle va se maintenir en 2017. 22,2% tablent sur une amélioration. Et 6,3% escomptent même une amélioration très sensible. Seul un Suisse sur six se montre pessimiste. C'est ce qui ressort d'une enquête d'opinion, réalisée par Comparis auprès de 1047 personnes.

Les Tessinois plus précarisés



Premier constat: le bien-être est réel en Suisse, mais il n'est pas partagés par tous. Si 65,1% des personnes sondées sont à l'aise avec leur budget, plus d'un tiers avouent devoir faire attention à chaque franc dépensé ou même être dans le rouge tous les mois. Les Tessinois se sentent particulièrement fragiles. 60,8% d'entre eux indiquent que leurs revenus suffisent à peine pour faire face à leurs dépenses. Et près de 30% redoutent une aggravation de leur situation financière en 2017. Ce qui leur pose le plus de difficulté? Le paiement des primes maladie. Ailleurs en Suisse, la proportion de personnes menacée de précarité est nettement plus faible. Elle atteint 39,2% en Suisse romande, et 31,8% en Suisse alémanique.

Epargne et voyages



Deuxième constat: les Suisses restent les champions de l'épargne. S'ils ont un peu d'argent, 53,8% des sondés l'économisent. A noter que les Romands (50,2%) et les Tessinois (43,5%) sont les moins économes. Le goût de l'épargne est suvi par celui des voyages (32,6%), tout particulièrement chez les jeunes. Entre 18 et 25 ans, presque un jeune sur deux déclare utiliser l'argent dont il dispose pour partir en voyage.

Pas touche à la voiture



Quoi qu'il en soit, s'ils devaient faire des économies, c'est avant tout dans leurs loisirs que les Suisses sont prêts à faire des sacrifices. Premier poste à couper? Les soirées au restaurant et les sorties. 60,7% des personnes sondées y renonceraient si nécessaire. Juste derrière, on trouve l'électronique de loisirs et les nouvelles technologies (59%), ainsi que l'achat de nouveaux vêtements (56,7%) ou les loisirs culturels ou sportifs (51,1%). En revanche, les vacances et la voiture restent des domaines sacrés. Pour deux-tiers des sondés, il n'est pas question d'y toucher! Et à peine 15,5% envisagent d'économiser sur la voiture.

Renoncer aux achats inutiles



De toute façon, avant de tailler dans les loisirs, les Suisses préfèrent renoncer aux dépenses inutiles et aux achats spontanés (77,3%). Une personne sur deux dit profiter des rabais et comparer les prix. Une sur trois mise sur les discounters, et une sur quatre préfère acheter à l'étranger. Rechercher un emploi mieux payé, ou prendre un travail d'appoint restent des solutions marginales (15,9%), tout comme prendre un logement moins cher (7,7%) ou prendre un crédit (4,9%).

(TDG)