2e tour: les partis préparent leur stratégie

Valais Le parti a quadruplé sa représentation qui passe à huit sièges. Le PDC perd six sièges tandis que l'UDC en gagne deux. Plus...

Valais Qui sera élu à la tête de l’exécutif valaisan? La campagne a été marquée par l'agitation, les divisions et les déclarations contradictoires au sein du PDC, du PS ou encore du PLR. Plus...

Election au Conseil d'Etat Les trois PDC de la liste officielle sont devant, suivis par les deux sortants UDC et PS, selon un sondage en ligne, à plus d'une semaine du scrutin. Plus...