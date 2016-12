2016, une des années les plus chaudes depuis 1864

L'hiver 2015-2016 a été caractérisé par des conditions très douces presque sans interruption, indique MétéoSuisse jeudi dans son bilan. Décembre a été «anormalement» chaud, avec un écart à la norme 1981-2010 de près de 4 degrés.

Il a été 1 degré plus doux que le précédent mois de décembre record qui datait de 1868. Et de décembre 2015 à février 2016, la température a été plus élevée que la moyenne entre 1981 et 2010 de 2,5 degrés.

Le mercure a même dépassé les 15 degrés en février. A Samedan (GR), le thermomètre a grimpé jusqu'à 11,7 degrés et même à 16,4 degrés à Berne, soit «la cinquième valeur la plus élevée pour un mois de février depuis le début des mesures en 1864», écrit MétéoSuisse.

Pluie et canicule

Les mois d'avril et de mai ont quant à eux été marqués par de la pluie, de la pluie et de la pluie. Lucerne, Château-d'Oex (VD) et Thoune (BE) ont connu leur mois de mai le plus pluvieux depuis le début des mesures au 19ème siècle, avec respectivement 270 mm, 239 mm et 198 mm de quantités enregistrées.

De manière générale, les précipitations n'ont jamais été aussi importantes de janvier à juin depuis 153 ans. Mais les amateurs de soleil ont bien fait de prendre leur mal en patience, puisque la canicule a été au rendez-vous au mois d'août.

L'ensoleillement a été maximal et les températures au nord des Alpes ont fréquemment grimpé au-dessus des 30 degrés dès la fin du mois. Le 27 août, il a fait jusqu'à 33,5 degrés à Genève - soit la valeur la plus élevée pour cette période depuis 1864 - et 33,8 degrés à Bâle.

En revanche, MétéoSuisse relève que le mois d'octobre a été «nettement plus frais que la normale. Il a mis brusquement fin à la chaleur inhabituelle de septembre».

La première quinzaine de novembre a ainsi connu une fraîcheur «bien hivernale» et vers la mi-novembre, la neige est tombée en montagne au grand plaisir des fans de sport d'hiver. Quelques stations ayant déjà pu ouvrir leurs installations.

Record de chaleur

Au final, la température annuelle en 2016 a dépassé la norme 1981-2010 de 0,4 à 0,9 degré dans la plupart des régions de Suisse. D'ici la fin de l'année, MétéoSuisse prévoit une température dépassant la norme de 0,6 à 0,7 degré. (ats/nxp)