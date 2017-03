Ernesto Bertarelli prouve qu’il n’y a pas d’âge pour s’envoler

A ceux qui en doutaient, il a apporté une nouvelle preuve de son sens marin. Et à ceux qui l’auraient oublié, il a rappelé que d’une manière globale, il est quelqu’un qui apprend vite et bien. Ernesto Bertarelli, puisque c’est de lui dont il s’agit, n’est pas qu’un entrepreneur à succès. Il n’est pas non plus l’un de ces riches propriétaires de bateaux qui se contentent de faire de la figuration sur le pont. Orgueilleux et travailleur, le patron d’Alinghi aime tenir la barre. Il l’a prouvé une fois de plus la semaine dernière lors du premier championnat du monde de la classe des GC32.

Un vrai champion

L’équipe suisse a pris une magnifique 2e place à l’issue de cinq jours de régates de haut vol mettant aux prises onze prétendants. Le titre est revenu à Oman Air, barré par Phil Robertson, champion du monde en titre du World Match Racing Tour. «Dis-moi qui te devance et je te dirai ce que vaut ta performance…»

L’équipage omanais, emmené par le Néo-Zélandais, a largement dominé les débats. Mais la performance d’Alinghi a marqué les esprits. Jusqu’au sein même du team. Fidèle parmi les fidèles, Yves Detrey ne cache pas son admiration pour son skipper de patron: «Je tiens à adresser une mention spéciale à Ernesto qui, appliqué et super-concentré, n’a rien lâché. Après un an d’absence à la barre du GC32, il a su assimiler en quelques heures d’entraînement ce que nous avons appris sur plusieurs mois!»

On connaissait le métier et l’abnégation du double vainqueur de la Coupe de l’America sur le lac. Depuis plus de trente ans, il a acquis ses galons de barreur, redoutable et redouté. On aurait pu penser qu’avec le temps, en bon père de famille, il n’aurait pas trop envie de s’essayer au GC32. Le boss d’Alinghi a prouvé qu’il n’y avait pas d’âge pour s’élever au-dessus des flots. «Ces bateaux volants sont vraiment de belles machines, dit-il. Je prends beaucoup de plaisir à la barre!»

Un titre à défendre

Malgré un manque d’automatismes avec son barreur, toute l’équipe a évolué en confiance. Il faut se souvenir qu’en 2016, Alinghi avait remporté les Extreme Sailing Series avec son GC32. Ce catamaran de 11 mètres, doté de foils, était alors confié aux mains expertes du jeune très talentueux Arnaud Psarofaghis. Lui aussi a pu mesurer que son patron apprend vite et bien. Presque de quoi faire oublier que ce dernier va devoir prendre le large pour s’occuper de ses activités professionnelles.

Après ce championnat du monde, c’est le circuit des Extreme Sailing Series qui va reprendre ce jeudi, toujours à Oman. Ce sera dans un format de régate plus resserré et nerveux. «Arnaud reprendra la barre, nous explique Coraline Jonet, équipière sur le D35, et qui accompagne à terre l’équipe en ce début de saison. Pour le reste de la saison, Ernesto sera comme prévu à la barre sur le lac. Ensuite, si son agenda le permet, il pourrait revenir à l’occasion en GC32. Mais rien n’est sûr pour le moment.»

Avec l’un ou l’autre barreur aux commandes, Alinghi a prouvé qu’il faudrait compter sur lui. Mais qui en doutait? (TDG)