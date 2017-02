Alan Roura a bouclé son Vendée Globe en 105 jours

La voile a ceci de particulier que le moment du retour à terre n’est jamais connu. Aucun marin ne contredira jamais cet adage, et surtout pas Alan Roura, qui s’est retrouvé samedi stoppé net dans son élan. Bilan du phénomène météo: un retard de vingt-quatre heures sur le timing initialement prévu. Très déçu, le skipper suisse n’a eu d’autre choix que de prendre son mal en patience, en pensant à tous ceux qui l’attendent à terre. Heureusement pour lui, tous ceux qui ont fait le déplacement, partenaires, amis et famille, se sont organisés pour prolonger leur séjour afin d’accueillir dignement le plus jeune skipper de l’histoire de cette course. En retouchant un peu de vent dimanche soir, Alan a pu confirmer dimanche son arrivée lundi en milieu de journée.

????Ligne franchie !! Alan 12ème du #VG2016 !!! 105j 20h 02min 32s !!! pic.twitter.com/Bpy5Wt5zuE — Alan Roura (@AlanRoura) 20 février 2017

Côté organisation, ce changement d’horaire ne pose pas de réel problème, et l’équipe à terre est en mesure de lancer la procédure d’arrivée n’importe quand. «Nous organisons une réunion à H-48, avec un responsable du team. H étant l’heure estimée d’arrivée, explique Stéphanie Ruchaud», la chef d’orchestre du Vendée Globe. Et de poursuivre: «Nous affinons ensuite le lancement du protocole par rapport à l’évolution de cette même heure. Pour Alan, nous avons eu l’info un jour avant, c’était assez confortable.» Vingt-deux canots moteurs semi-rigides sont prêts à s’élancer à H-2, pour aller sécuriser le bateau à son approche de la ligne. Une fois celle-ci franchie, l’équipe technique peut monter à bord et tout préparer pour l’entrée du chenal. «Il faut compter une demi-heure pour rejoindre le quai, relève-t-elle encore. Le skipper passe ensuite vingt minutes avec les médias sur le ponton, puis monte le podium, sur l’esplanade face au public. Une période en salle de repos avec son premier repas de terrien est encore au programme (Alan a déjà commandé une côte de bœuf), pour terminer avec l’incontournable conférence de presse. À l’issue de celle-ci, le skipper est libéré de ses engagements vis-à-vis de l’organisation.»

Alexis Monier, préparateur d’Alan Roura, est pour sa part prêt depuis le début du week-end à rejoindre La Fabrique n’importe quand. Peu contrarié par le délai imposé par la météo, il a déclaré être surtout impatient de retrouver son ami. «Nous serons les premiers à monter à bord avec Gilles Avril, le boat captain. Nous prenons le bateau en mains juste après la ligne, aidons à l’affalage des voiles. Normalement, Georges, le papa, et Aurélia, sa compagne, nous rejoignent pour la remontée du chenal. Le but est qu’Alan puisse se consacrer complètement aux retrouvailles et aux obligations médias, qu’il ne s’occupe plus de rien.» Après 105 jours à bord, le Versoisien, qui rentre ce jour dans la légende, peut laisser son destrier en de bonnes mains.

(TDG)