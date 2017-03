Wawrinka et Federer à l'oeuvre aujourd'hui

Tête de série no 1 du tableau, Stan Wawrinka jouera dès 11h00 (16h00 en Suisse) face au gaucher argentin Horacio Zeballos (ATP 75). Pour sa part, Roger Federer rencontrera vers 15h00 (20h00 en Suisse) l'espoir américain Frances Tiafoe (ATP 101).

Si elle a souri à Rafael Nadal et à Kei Nishikori guère inquiété par respectivement Dudi Sela (6-3 6-4) et Kevin Anderson (6-4 6-3), la journée de vendredi a été fatale à Grigor Dimitrov (no 9). Déjà éliminé très tôt à Indian Wells, le Bulgare est tombé d'entrée, battu 6-3 7-6 par l'Argentin Guido Pella (ATP 156). Pour le formidable demi-finaliste de l'Open d'Australie face à Nadal, cette tournée américaine a tourné au fiasco. (ats/nxp)