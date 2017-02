Timea Bacsinszky apporte le premier point à la Suisse

Timea Bacsinszky a placé la Suisse sur les bons rails dans le quart de finale de Fed Cup contre la France. La Vaudoise a remporté le premier simple de la rencontre, qui l'opposait à Alizé Cornet.

Victorieuse 7-5 6-4 de la Niçoise en 2h12', Timea Bascinszky a, une fois encore, démontré toutes ses qualités de battante dans un premier set au scénario bien improbable. Les onze premiers points de la partie ont été gagnés à la relance et les huit suivants au service: le ton a été donné d'entrée.

Noah hué par le public suisse

Ce match n'était pas un match comme les autres, avec notamment les huées qui ont accompagné Yannick Noah à son entrée sur le court. En Suisse, «blasphémer» en l'espace de vingt-quatre heures comme il l'a fait à l'égard de Roger Federer, Stan Wawrinka puis Martina Hingis ne passe pas....

Puis, à 3-3 et 30-30, Timea Bascinszky a connu une mésaventure presque inouïe: elle a été victime d'une piqûre d'insecte – alors que la rencontre se joue, faut-il le préciser, en indoor. Après avoir été soignée, elle est revenue sur le court pour signer le break sur deux bourdes de la Française.

A 5-3, Timea Bascinszky galvaudait deux balles de set avant de céder «blanc» son engagement à 5-4. Tout était à refaire. La Vaudoise trouvait toutefois un second souffle pour réussir un nouveau break et conclure enfin cette manche initiale après 1h18' de jeu.

Deuxième set moins chahuté

Après un premier set à cinq breaks, le second fut plus conforme à la logique. A 1-1, Timea Bacsinszky pouvait ravir le service de son adversaire pour ne plus lâcher les commandes de ce match.

Certes, la Vaudoise a connu quelques alertes face à une Alizé Cornet qui, elle aussi, ne renonce jamais. On songe aux deux balles de break sauvées à 4-3 et, surtout, ce nouveau temps mort qu'elle a dû prendre à 5-4 pour soigner une contracture à la cuisse droite. A ce moment de la rencontre, elle venait de laisser passer deux balles de match à 5-3 15-40...

Mais, portée par le public et par son capitaine, Heinz Günthardt, elle pouvait finalement garder ce break d'avance jusqu'au bout pour conclure la partie. (si/nxp)