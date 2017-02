Timea Bacsinszky: «La dernière fois, j'avais fini à l'hosto»

C’est sur un dernier revers bien senti qu’Alizé Cornet n’a pas été en mesure de remettre que Timea Bacsinszky a conclu le match d’ouverture de la rencontre de Fed Cup Suisse-France à Palexpo. En s’imposant 7-5, 6-4 (après 2 h 12 de jeu) contre la Niçoise - non sans avoir souffert pour boucler la première manche - la No 1 helvétique a montré la voie à suivre à son pays pour espérer rallier les demi-finales. Belinda Bencic saura-t-elle s’en inspirer lors du deuxième bras de fer, tout à l’heure contre une Kristina Mladenovic qui se présente en favorite?

En attendant la réponse, la gagnante de la partie initiale, qui s’est fait piquer par une guêpe en première manche(!), est venue dire ses sentiments devant la presse. Morceaux choisis.

Timea Bacsinszky, commençons par ce curieux incident du 1er set, cette piqûre de guêpe...

Ca a été une très grande surprise! Je m'apprêtais à retourner et j'ai senti une douleur très forte. J'ai rarement été attaquée par une bestiole (rires). En fait, cela a été un vrai moment de panique, car la dernière fois qu'une abeille m'avait piqué, j'avais fini à l'hosto! Bon, c'était il y a longtemps, mais on ne sait jamais. J'ignore si je suis allergique à ce genre de choses. Mais je crois que je vais survivre finalement. Tout en me souvenant que oui, il peut y avoir des guêpes à Palexpo au mois de février. On en avait d'ailleurs déjà vu à l'entraînement cette semaine.

Malgré tout, vous avez réussi à rester dans votre match...

Oui, notamment car j'ai demandé à Heinz Günthardt de me parler afin que je ne laisse pas ma concentration s'évaporer. Je voulais m'assurer de pouvoir être efficace après les soins. Je voulais repartir tout de suite de l'avant.

Et un mot maintenant sur votre performance...

Je suis très contente, évidemment. J'ai pu jouer libérée, en laissant de côté ce qui s'était passé l'an dernier à Lucerne. C'est aussi une belle réponse pour moi, car je voulais voir comment je gérais la pression en Suisse. J'avais en effet un peu d'appréhension par rapport à cela, car c'est en réalité plus facile de jouer à l'étranger. Mais aujourd'hui, j'ai mieux intégré le soutien du public et j'étais vraiment confiante dans mes choix sur le terrain.

Alizé Cornet affirmait précédemment qu'elle se sentait mieux physiquement que vous. Quid?

Nos matches sont souvent longs, nos échanges durent, on se rend coup pour coup. Ca use, mais j'aurais pu également aller au 3e set. Seulement, je me suis un peu fait mal au quadriceps en allant chercher une balle à 7-5, 4-3, puis une autre à 5-3. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé le médecin. Je voulais m'assurer qu'il n'y ait rien de grave. C'était préventif.

Votre adversaire s'est dite frustrée par les deux arrêts...

Je ne les ai pas pris pour déstabiliser qui que ce soit. Une piqûre et une blessure, ce n'est pas rien. Et je crois que même avant ceux-ci, j'étais totalement à mon affaire. Maintenant, j'espère pouvoir être en forme dimanche. (TDG)